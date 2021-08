NewTuscia – VITERBO – Locazione immobile via Cavour, ancora qualche giorno per rispondere all’avviso pubblico emanato dal Comune di Viterbo. I termini per la presentazione delle offerte scadono alle ore 12 del prossimo 30 agosto. Si tratta, nello specifico, del locale posto al pianoterra dell’immobile in via Cavour n. 2, ubicato in area che il vigente PRG classifica come zona A (sottozona A1). Il locale fa parte del fabbricato di proprietà comunale compreso tra via Fontanella di S. Angelo e via Cavour e si compone di un vano destinato all’attività e un piccolo ripostiglio, per una superficie complessiva di mq 15,00, contraddistinto in catasto urbano al foglio n. 170, particella 830, subalterno 13, zona censuaria 1, cat. C1.

Il Comune di Viterbo, nell’attuare una politica di rilancio e valorizzazione del centro storico – si legge nell’avviso pubblico – intende procedere all’assegnazione del locale per destinarlo a sede di attività artigianali, commerciali e professionali che rivestano particolare interesse sotto il profilo della rivalutazione dei prodotti dell’artigianato locale e della riscoperta dei mestieri antichi e in via di estinzione. Le attività che i partecipanti potranno intraprendere nell’immobile dovranno essere selezionate tra quelle aventi le seguenti caratteristiche:

– tipicità delle attività, come ad esempio lavorazioni orafe, legatorie, restauro e rivendita di oggetti e mobili antichi, riparazione di orologi, lavorazioni con telaio, restauro tappeti, corniciai, e tutte le attività per le quali è richiesta l’iscrizione presso la CCIAA;

– decorative, intese nel senso di decorazione su ceramica o vetro, ebanisti, pittori e altre attività similari.

Inoltre i soggetti interessati alla locazione dovranno dimostrare di aver esercitato l’attività artigianale per almeno un biennio, comprovandola tramite idonea documentazione.

I locali che compongono l’unità immobiliare saranno concessi al canone annuo a base d’asta di € 1.440,00.

La durata della locazione è di sei anni a decorrere dalla data di stipula del relativo contratto. L’amministrazione si riserva di vietare, relativamente all’unità immobiliare da locare, attività di sexy shop, money transfer, phone center, sala giochi, agenzia di scommesse, distributori automatici, lavanderie a gettoni, friggitorie e/o altre attività ove sia necessaria la realizzazione di nuovi condotti di aspirazione/ventilazione esterni, trattandosi di immobile ricadente nel centro storico di Viterbo.

È obbligatorio effettuare apposito sopralluogo previo appuntamento, da richiedersi all’ufficio tecnico del servizio Patrimonio (tel. 0761/348324 e-mail: mfiorini@comune.viterbo.it; tel. 0761/348342 e-mail: rmercati@comune.viterbo.it; tel. 0761/348323 e-mail: pcarlini@comune.viterbo.it).

Le offerte dovranno pervenire al Comune di Viterbo entro e non oltre le ore 12 del giorno 30/08/2021 con le modalità indicate nell’avviso.

I plichi pervenuti saranno aperti in seduta pubblica alle ore 10 del 09/09/2021 presso l’ufficio del dirigente del settore I del Comune di Viterbo, via Ascenzi 1 (piano secondo).

Copia del bando di gara e di tutta la documentazione inerente l’immobile oggetto di locazione è in pubblica visione e a disposizione presso l’ufficio Patrimonio del Comune di Viterbo, piazza del Plebiscito n. 6, ai seguenti recapiti telefonici, tel. 0761/348326/307 e nei seguenti orari e giorni: dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12, durante i quali possono essere richieste anche eventuali informazioni telefoniche.

La versione integrale dell’avviso è consultabile sul sito istituzionale www.comune.viterbo.it alla sezione albo pretorio, oppure alla sezione Settori e uffici > settore I > avvisi pubblici o direttamente al link https://www.comune.viterbo.it/avviso-per-la-concessione-in-locazione-di-un-locale-di-proprieta-comunale-ubicato-in-via-cavour-n-2-per-attivita-di-particolare-interesse-di-prodotti-artigianali-commerciali-e-professionali/ .