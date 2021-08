Federscherma Lazio. Sesta piazza per Edoardo Giordan, decima Loredana Trigilia nelle gare di Sciabola

NewTuscia – TOKYO – Il romano Edoardo Giordan e la “romana d’adozione” Loredana Trigilia scenderanno in pedana per la gara di Sciabola alle Paralimpiadi di Tokyo 2020. Il ragazzo, classe 1993, fa parte del gruppo sportivo delle Fiamme Oro ed è allenato da Marco Ciari. Per Edoardo è la prima esperienza a cinque cerchi e parteciperà anche alla gara di Spada Maschile cat.A e alla gara a squadre sempre di Spada.

La sua gara, quella di Sciabola cat.A comincerà alle ore 9 locali (ore 2 italiane) con la prima tornata. Il suo girone lo vedrà opposto al canadese Rousell, , l’ucraino Demchuk, il tedesco Schmidt e il cinese Li. Sarà invece la sesta avventura olimpica per Loredana Trigilia. L’atleta nata a Siracusa ma laziale d’adozione, fa parte del gruppo Sportivo delle Fiamme Oro. Per lei già una medaglia olimpica nel Fioretto Femminile a Squadre a Rio 2016 insieme ad Andrea Mogos e Bebe Vio.

La sua garà prenderà il via alle 10.30 locali (3.30 italiane) e i suoi primi ostacoli sono rappresentati da l’ucraina Breus, la cinese Bian, la statunitense Jensen e l’ungherese Veres. Per lei questa sarà la prima gara, poi sarà impegnata anche nel Fioretto cat.A e nella gara a squadre.