NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo.

Il 20 agosto 2021, alla presenza del Dott. Gubbiotto Egidio (Vice Segretario Generale Confederale), nel rispetto del Regolamento Congressuale approvato nel Consiglio Direttivo della CONF.A.E.L. tenutosi a Roma il 21-22 maggio, si è celebrato il Congresso Nazionale del Comparto Diversamente Abili.

Il Congresso, svolto in videoconferenza così da permettere la partecipazione agevole di tutti nel più sicuro atteggiamento di protezione dal Covid, ha visto la presenza dei vari delegati, i quali, dopo aver tracciato un bilancio sulle attività svolte dal comparto e trattato alcuni aspetti della disabilità, sono stati chiamati ad esprimere il proprio voto per la composizione degli organi collegiali del comparto.

Su proposta del Dott. Gubbiotto i delegati hanno eletto tutti i membri del Consiglio Direttivo Nazionale.

Il Consiglio Direttivo, proclamato l’insediamento di tutti i membri, ha deliberato con voto unanime la nomina a Segretario Nazionale di Comparto il Dott. Barzellotti Fabio.

Ringraziando tutti i componenti del Consiglio Direttivo per la fiducia accordata, il Dott. Barzellotti ha sottoposto la nomina degli altri componenti direttivi che hanno accettato l’incarico: la Dott. Lai Loredana come Segretaria Nazionale Organizzativa e Martini Marco come Vice Segretario Nazionale del comparto.

Entrambi i segretari sono stati eletti all’unanimità.

Il Dott. Barzellotti ha poi proposto sia i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, sia i componenti del Collegio dei Probiviri, anche loro votati ad unanimità dal Consiglio e quindi eletti.

Terminate le fasi di voto per le cariche, i lavori sono continuati con l’esposizione da parte del Segretario Nazionale del Comparto, con l’illustrazione di progetti a favore dell’inclusione dei soggetti più deboli nella società.

Numerose le iniziative già in cantiere che verranno via via perfezionate e diffuse, i rapporti istituzionali e le progettazioni tese sempre nell’ambito di una politica di ampio respiro, che coinvolga in modo sempre più organico le persone diversamente abili e i loro familiari.

Sul sito www.confaeldisabili.it e su tutti i canali Social sarà possibile seguire tutte le evoluzioni e le iniziative del comparto.