Calcio giovanile Under 12 e Under 13 ripartiamo insieme con il CSI Viterbo

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo.

Ripartiamo insieme, dopo un anno di stop sogniamo il giorno in cui finalmente si tornerà a giocare. insieme a voi speriamo di poter realizzare questo sogno e di tornare a vedere i campi, le palestre della nostra città e dei nostri paesi colorati con le maglie delle vostre squadre. Dedicheremo da questo anno un’attenzione speciale ai piccolissimi atleti delle vostre società Under 12 e Under 13.

Molte le novità :

Affiliazione gratuita. (resteranno solo le spese di segreteria € 20,00)

Categorie Under 12 nati dal 2010 al 2013 ; Under 13 nati dal 2009 al 2012

Tessere assicurative € 4,50

Arbitraggi saranno effettuati dai dirigenti società sportive.

Per qualsiasi informazione in merito alla promozione è possibile contattare direttamente il Comitato Provinciale nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 17,30 alle ore 20,00 oppure tramite e-mail o via FAX : c.c.s.i.viterbo@tin.it – Tel. 0761 – 223685. oppure tutti i giorni al 348/6769951

Coordinamento Pro.le Attività Sportiva

Campionato di Calcio Open

Nati dal 2006 e precedenti

Si comunica che il Comitato Provinciale CSI di Viterbo, inizia la sua attività calcistica e organizza per l’anno sportivo 2021/2022 il campionato provinciale di calcio open.

Per qualsiasi informazione in merito al Campionato provinciale Open è possibile contattare direttamente il Comitato Provinciale nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 17,30 alle ore 20,00 oppure tramite e-mail o via FAX : c.c.s.i.viterbo@tin.it – Tel. 0761 – 223685.

Le iscrizioni debbono pervenire direttamente presso la Sede del Comitato, sita in Via Santa Maria in Silice 3 – Viterbo,

Per quanto riguarda le nuove società sportive che si iscriveranno il costo dell’affiliazione è di € 50,00 e gratis 20 tessere atleti oltre la ventesima il costo delle tessere è di € 13,50.

La data ultima per effettuare le iscrizioni è fissata per il giorno 17 Settembre 2021.

Ricordiamo che il comitato rimane chiuso dal Lunedì 1 Agosto 2021 fino al 16 Agosto 2021.

Per qualsiasi e utile informazione telefonare al Comitato CSI nei giorni e orari sopra citati al numero 0761/223685 oppure tutti i giorni al 348/6769951

Il modello di iscrizione al campionato calcio open si può scaricare nel sito : viterbo.csi-net.it cliccando attività all’interno della sezione calcio.

Coordinamento Pro.le Attività Sportiva