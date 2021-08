Si è spento Fabrizio Bianchini

NewTuscia – PLAYA DEL CARMEN – Non ha retto il cuore; Fabrizio, il fratello 39enne del presidente di Mio Italia Paolo Bianchini, che da settimane combatteva contro il Covid, purtroppo è morto.

Al Coronavirus si sarebbe aggiunta un’infezione che non avrebbe permesso d effettuare la prevista tracheotomia per estubarlo e risvegliarlo.

Fabrizio si è spento poco fa a Playa del Carmen, in Messico.

“A nome mio e di tutta la redazione di Newtuscia.it e di Luce Nuova sui Fatti” ha commentato il direttore Gaetano Alaimo, “porgo le mie più sentite condoglianze alla famiglia di Fabrizio Bianchini, venuto a mancare in condizioni incredibili pochi minuti fa, ed in particolare a Paolo, il fratello. Rimane un grandissimo sconcerto, un grande dolore per un mio parente, anche se alla lontana, scomparso neanche quarantenne.

Questo deve spingere ancora di più a mantenere l’allerta per quanto riguarda il Coronavirus, mantenere sempre il più possibile le norme di sicurezza perché colpisce anche le persone più giovani.”