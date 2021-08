Scomparsa di Daniele, la speranza del sindaco Gregori

NewTuscia – CAPRAROLA – Al quinto giorno di ricerche di Daniele Urbani, la preoccupazione per la sua sorte si fa sempre più grande.

Il 38enne alto 1,68, occhi neri e capelli scuri corti, è stato visto l’ultima volta venerdì mattina intorno alle 9 a Caprarola dove si trovava per fare l’ultima consegna di pane e pizza all’Ipercoop; indossava maglietta e pantaloncini bianchi.

Nel proseguimento delle indagini, una delle circostanze che potrebbe far sperare in un allontanamento volontario, secondo il primo cittadino di Vallerano Adelio Gregori, è che non sia stato trovato neppure il furgone con il quale l’uomo lavorava.

Per fornire informazioni, anche piccole che possano essere considerate utili alle indagini e alle ricerche, ci si può rivolgere alla centrale operativa dei carabinieri, ai vigili del fuoco e alla protezione civile.