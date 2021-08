Sandrino Aquilani candidato sindaco per Lega Salvini Premier, Movimento Civico ‘Progetto Vetralla’ e Lista per Vetralla

NewTuscia – VETRALLA – Esperienza, competenza, presenza di giovani ed entusiasmo di voler lavorare al servizio della comunità rappresentano i criteri per la composizione delle liste. Un’intesa programmatica per Lega Salvini Premier, Movimento Civico ‘Progetto Vetralla’ e Lista per Vetralla, il cui candidato a sindaco sarà Sandrino Aquilani.

Dopo un sano confronto Giovanni Gidari, ha in piena autonomia ritirato la propria candidatura e coadiuverà come Vice Aquilani “nell’attuazione del piano di governo puntando ad un concreto sviluppo di Vetralla, non solo economico ma anche sociale e culturale”.

Il programma amministrativo, la cui centralità si baserà sui supporti alle imprese e al mondo del lavoro in generale senza tralasciare i giovani, è stato steso con la collaborazione “in piena sintonia e unità di vedute, dalle compagini politiche e presto sarà presentato ai cittadini”.

Attenzione sarà data anche per l’ambiente e il decoro urbano.