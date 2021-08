Intervento restauro Porta Romana, il sindaco Arena: “Concordati nuovi orari di chiusura del traffico”

NewTuscia – VITERBO – Restauro Porta Romana, interruzione circolazione veicolare per intervento sull’antica porta in legno: trovato accordo con i commercianti sugli orari di chiusura al traffico. I lavori partiranno in settimana, verosimilmente giovedì 26 agosto. La ditta che realizzerà l’intervento si è detta disponibile a rivedere il cronoprogramma, adeguandolo il più possibile alle richieste degli operatori commerciali. A comunicarlo è il sindaco Giovanni Maria Arena, a conclusione dell’incontro avuto questa mattina a Palazzo dei Priori con alcuni commercianti della zona, preoccupati per la chiusura di Porta Romana. NewTuscia – VITERBO – Restauro Porta Romana, interruzione circolazione veicolare per intervento sull’antica porta in legno: trovato accordo con i commercianti sugli orari di chiusura al traffico. I lavori partiranno in settimana, verosimilmente giovedì 26 agosto. La ditta che realizzerà l’intervento si è detta disponibile a rivedere il cronoprogramma, adeguandolo il più possibile alle richieste degli operatori commerciali. A comunicarlo è il sindaco Giovanni Maria Arena, a conclusione dell’incontro avuto questa mattina a Palazzo dei Priori con alcuni commercianti della zona, preoccupati per la chiusura di Porta Romana.

“Ho contattato la ditta che curerà l’intervento di restauro e ho chiesto di fare il possibile per accogliere le richieste dei negozianti, ovvero chiudere al traffico nella tarda mattinata e riaprire in concomitanza con la ripartenza pomeridiana delle attività commerciali. Grazie alla collaborazione dell’impresa, potrà essere adottata la soluzione ipotizzata, compatibile con le esigenze dei commercianti. Il traffico veicolare sarà pertanto interrotto in una fascia oraria che mette d’accordo un po’ tutte le attività commerciali, bar e alimentari compresi. Una fascia oraria che consente di evitare disagi ai negozianti, e, soprattutto, salvo rari casi, andrà a sovrapporsi solo in minima parte con l’orario lavorativo”.