FDI Viterbo: “Vicinanza alla famiglia Bianchini “

NewTuscia – VITERBO – I consiglieri e gli assessori di Fratelli d’Italia al Comune di Viterbo, i portavoce comunale e provinciale, il Deputato e tutti i dirigenti provinciali, esprimono la propria vicinanza alla famiglia Bianchini e all’amico Paolo per l’improvvisa e prematura scomparsa del fratello Fabrizio.

Tutte le iniziative del partito programmate nei prossimi giorni sono state annullate in segno di rispetto per il lutto e il dolore della famiglia che stringiamo in un grande abbraccio.

FDI Viterbo