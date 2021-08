Edilizia scolastica, Marini (FI): “Provincia Viterbo ottiene 550mila euro, grazie a chi ha lavorato ai progetti”

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pbblichiamo.

“Alla Provincia di Viterbo sono stati assegnati 550mila euro per affitti, noleggi di strutture e lavori di messa in sicurezza, nell’ambito dell’edilizia scolastica: si tratta del massimo ottenibile e, dunque, di uno straordinario successo. Sono orgoglioso di essere titolare di questa delega e voglio ringraziare tutti i collaboratori che, lavorando anche nel periodo di Ferragosto, hanno reso possibile centrare questo obiettivo, mettendo a punto la relativa progettualità.

Si tratta di fondi importantissimi, destinati alla messa in sicurezza di sette edifici, sedi di istituti di scuola media superiore, per l’avvio dell’anno scolastico 2021-22: un inizio migliore non poteva esserci”. È quanto dichiara Giulio Marini (Forza Italia), delegato all’Edilizia scolastica della Provincia di Viterbo.