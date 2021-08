A Castiglione ultima tappa dell’Inferno

NewTuscia – CASTIGLIONE IN TEVERINA – Il fortunato tour estivo dell’Inferno dantesco secondo Gianni Abbate, si conclude venerdì 27 agosto ore 21,30, a Castiglione in Teverina nel cortile del Museo del vino. In questo Inferno ci sono una serie di accattivanti invenzioni, spaziando anche su più livelli che ci riconducono al nostro tempo. “La nostra narrazione dell’Inferno è inconsueta.” – Dice il suo ideatore – “In sintesi ecco la storia: Dante avrebbe voluto andarsene in vacanza al mare, ma Virgilio insiste per volerlo portare… all’Inferno. Un posto bellissimo, con le fiamme come nei concerti rock, dice la sua guida, dove si va sempre in discesa, come sugli acquascivoli del Parco acquatico a Riccione… e va bene allora andiamo.

Quando però Dante si ritrova circondato da lamenti, urla e fiamme che neanche a un concerto della rock band Metallica, capisce di aver sbagliato ad accettare. E’ un approccio inedito per scoprire o rispolverare tutto quello che si dovrebbe sapere sul capolavoro dantesco, canto dopo canto, con scoppiettanti trovate e tanto umorismo. Dopo sei repliche concludiamo il nostro tour a Castiglione, ma visto l’ottimo riscontro, probabilmente lo riprenderemo anche in autunno”. Prendono parte allo spettacolo Gianni Abbate e Ennio Cuccuni, effetti speciali, musiche e regia Gianni Abbate. Ingresso € 5,00. Da non mancare per chi non l’ha ancora visto.

Info: 3471103270 – iportidellateverina.it