Andrea Di Sorte (FI): “Condoglianze a tutta la famiglia Bianchini”

NewTuscia – VITERBO – Ho seguito la vicenda di Fabrizio Bianchini con grande apprensione, e la notizia della sua morte mi rattrista e addolora.

A nome mio, e di tutti i dirigenti e amministratori locali di Forza Italia, che in questi minuti stanno ricordando Fabrizio per la sua bontà e la sua voglia di vivere, esprimo le più sincere condoglianze a tutta la sua famiglia ed in particolare all’amico Paolo, che in queste settimane ci ha reso partecipi del suo personale dolore con grande coraggio.

Andrea Di Sorte

Commissario provinciale di Forza Italia