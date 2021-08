Restauro Porta Romana a Viterbo: divieti viabilità

NewTuscia – VITERBO – Proseguono i lavori di restauro delle porte in legno lungo le mura cittadine. Dopo l’intervento su Porta San Pietro, domani avrà inizio il restaur o di Porta Romana. A tal proposito, con apposita ordinanza del settore lavori pubblici (n. 421 del 20/08/2021), sono previsti alcuni provvedimenti riguardanti il traffico veicolare.

A partire da martedì 24 agosto fino al termine dell’intervento, dalle ore 8.30 alle ore 18, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati di via Garibaldi (tratto di mt. 15 circa nell’area contermine Porta Romana). Per quanto riguarda Porta Romana sarà istituito il divieto di accesso (in tutte le direzioni), con esclusione delle attività commerciali, relativamente alle sole operazioni di carico e scarico merci, dei possessori di permessi per i diversamente abili, dei mezzi di soccorso, di igiene pubblica e nettezza urbana e di tutti gli organi di Polizia.