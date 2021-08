Previsioni del tempo per Viterbo, Lazio, Italia del 24/08/2021

Viterbo

Tempo stabile al mattino con cieli parzialmente nuvolosi, temporali attesi nel corso del pomeriggio; in serata i fenomeni tenderanno ad esaurirsi. Temperature comprese tra +17°C e +32°C.

Lazio

Ampi spazi di sereno in mattinata su gran parte del territorio, qualche nube in più lungo al costa; al pomeriggio locali temporali interesseranno i rilievi e le zone centro-settentrionali per poi esaurirsi in serata.

AL NORD

ili rovesci sulle Alpi piemontesi. Instabilità diffusa al pomeriggio, salvo su delta del Po e pianure di Friuli, Veneto e Romagna dove i cieli si manterranno prevalentemente soleggiati. Residue piogge in serata sull’arco alpino, asciutto altrove con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. Cieli in prevalenza sereni al mattino, con possibili rovesci sulle Alpi piemontesi. Instabilità diffusa al pomeriggio, salvo su delta del Po e pianure di Friuli, Veneto e Romagna dove i cieli si manterranno prevalentemente soleggiati. Residue piogge in serata sull’arco alpino, asciutto altrove con cieli poco o irregolarmente nuvolosi.

AL CENTRO

Tempo stabile al mattino con cieli sereni o irregolarmente nuvolosi, specie tra Lazio, Marche e Abruzzo. Al pomeriggio temporali sparsi con possibili fenomeni fin sulle pianure di Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche. In serata cieli in prevalenza poco o irregolarmente nuvolosi, con ancora possibili piogge sui settori Appenninici.

AL SUD E SULLE ISOLE Soleggiato al mattino su tutti i settori meridionali. Tempo instabile al pomeriggio specie su Puglia e aree pedemontane della Campania; nuvolosità irregolare in transito sulla Sardegna. In serata migliora con ampi spazi di sereno. Nessuna variazione prevista nelle ore notturne.

Temperature minime stabili o in generale calo; massime in rialzo al nord-est e sulle regioni dell’estremo sud