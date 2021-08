NewTuscia – VITERBO – Un evento che parla di forza, sensibilità, determinazione e fragilità femminile, portando sul suggestivo palcoscenico del Forte dei Borgia di Nepi le donne reali ed il loro vissuto. “Ispirazione donna – Le donne, le loro voci, il loro esempio di vita a Nepi” andrà in scena il prossimo giovedì 26 agosto alle ore 21, all’interno del cartellone di festeggiamenti dei Santi Romano e Tolomeo. La manifestazione è promossa dal Comune di Nepi – Assessorato alle Pari Opportunità, insieme alla Cooperativa Sociale Gea, Luana Manni Art Director e Greg Studio, con la collaborazione della Pro Loco di Nepi e la partnership di LoveMySelf.it (la piattaforma dedicata al mondo della donna e al suo benessere a 360°).

Sarà un contenitore dinamico e coinvolgente, presentato da Giorgio Risca, all’interno del quale si alterneranno testimonianze a momenti artistici di danza, poesia, musica e teatro; con la consegna di un riconoscimento da parte del Comune di Nepi ad alcune donne del panorama nepesino che si sono contraddistinte per il proprio operato.

“Un’iniziativa che nasce per celebrare la figura femminile in tutte le sue declinazioni e per ribadire l’importanza del riconoscimento di una parità di genere e di possibilità in ogni ambito lavorativo e sociale – ha dichiarato Annalisa Arcangeli, vicesindaco e assessore alle Pari Opportunità del Comune di Nepi. Così il Comune ha deciso di dedicare la serata proprio alle donne del nostro paese che si sono contraddistinte in diversi settori, portando anche le testimonianze di figure femminili di spicco. Ringrazio i partners, gli sponsors e tutti coloro che prenderanno parte all’evento, che ci auguriamo sia solo alla prima di tante edizioni”.

“L’idea di questa serata, partorita insieme ad Annalisa Arcangeli e Luana Manni, vuole essere sia un momento di celebrazione che di riflessione – ha dichiarato Alessandra Senzacqua, presidente della Coop.Sociale Gea. “Attraverso le parole, la musica e le immagini si parla di libertà, di forza, di fragilità e di tutte le migliaia di sfumature che una donna può racchiudere. Oggi più che mai, alla luce delle recenti vicende afghane che vedono moltissime donne private improvvisamente di ogni libertà di autoderminazione dopo tanti anni di lotte e conquiste, abbiamo il dovere di riconoscere e celebrare la figura femminile, in ogni sua declinazione”.

“Trovo che ogni Donna, ancora di più oggi nel 2021, abbia il diritto di essere DONNA.

In tutte le sue sfumature, con ogni possibile opportunità. L’opportunità di dimostrare di essere donna, nel bello della sua vera essenza. Quindi un tributo alle donne, concrete, forti e vere serve a ricordare tutto questo” – ha commentato Luana Manni, direttore artistico della manifestazione.

L’evento è gratuito. Per info e prenotazioni contattare la Pro Loco di Nepi (328.4698435).

*saranno applicate tutte le normative anti covid vigenti (presentazione del GREEN PASS o dell’avvenuto test non più di 48 ore prima).

Cooperativa Sociale Gea