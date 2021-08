Incidente mortale, scomparso 33enne di Vignanello

NewTuscia – FREGENE – Faceva il barista, il 33enne che nella mattina di ieri è partito per il mare con la moto e non ha fatto più ritorno. Alessandro Salera, che gestiva a Civita Castellana Bar Mithos in piazza della Liberazione e abitava a Vignanello, intorno alle 11.30, per cause ancora in corso di accertamento, ha sbandato con la sua Harley-Davidson a Ponte Galeria, nei pressi di Fregene. Stava andando al mare insieme ad un amico, quando perdendo il controllo ad una curva, sarebbe finito addosso a una vettura guidata da un 75enne che marciava nel senso opposto.

L’incidente è stato mortale per lui, a nulla sono valsi i soccorsi: il corpo del ragazzo è a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma per gestire il traffico interrotto ed effettuare i rilievi del caso.

Alessandro, era molto amato e lascia un profondo vuoto.