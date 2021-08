Green Pass. Baldini ( CI ): “Unica alternativa per sopperire mancanza obbligo vaccinale”

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo.

“Se il vaccino doveva essere obbligatorio doveva esserlo fin dall’inizio, molti morti si sarebbero potuti evitare. Quindi, oggi, si tratta di agire categoria per categoria per quanto riguarda le vaccinazioni mentre l’obbligatorieta’ del green pass e’ necessaria per chi ha rapporti con il pubblico.” Così Maria Teresa Baldini deputata di Coraggio Italia.

“La vaccinazione e’ un atto medico e di prevenzione e la confusione continua a regnare in termini di prevenzione e direttive. Focalizzarci sul green pass rimane l’unica alternativa che possa portare alla totale vaccinazione della popolazione italiana.” Conclude Baldini.