Orte. Programma 2021 dell’Ottava di Sant’Egidio

Festa di antica tradizione, solennizzata da Papa Bonifacio IX nel 1396 con la concessione delle stesse indulgenze della Porziuncola di Assisi, codificata negli statuti comunali, si celebrava con grande impegno pubblico.

Particolarmente solenne la grande processione alla quale partecipavano tutte le magistrature cittadine e le sedici corporazioni delle arti.

Grande attrazione veniva esercitata dalle corse di cavalli all’anello, per le quali gli statuti del 1359 prevedevano un luogo apposito, l’equinum, e la partecipazione di qualunque cittadino ortano.

Si svolgevano inoltre tornei di tiro con l’arco e con la balestra, corse podistiche e regate di barche sul Tevere dette “Ludi tiberini” o “le calate” perché una gran folla dalla città scendeva lungo le rive del fiume. Accompagnava la festa, durante gli otto giorni, una grande fiera di merci in città e di bestiame al di là del fiume detta Fiera dei Campanelli, bandita fino a Perugia e a Norcia.

Gli Ortani di oggi conservano la loro devozione a Sant’Egidio.

Le Sette Contrade di Orte, dal 31 Agosto alla seconda domenica di Settembre di ogni anno, festeggiano il Santo Patrono della Città.

Ogni giorno c’è festa nelle Contrade con giochi, teatri, musiche, buona cucina. L’ultimo giorno è dedicato alla disputa del Palio nella Piazza della Libertà. Gli arcieri delle Sette Contrade si contendono l’anello d’argento in una gara di tiro con l’arco di legno di tipo medievale.

Uomini e donne delle Contrade vanno ad assistere alla gara in abiti trecenteschi, formando un corteo che attraversa le vie della Città. Rappresentanze più ridotte partecipano alla Benedizione dei Gonfaloni in Cattedrale e al Giuramento del Podestà.

Informazioni Importanti

L’Ente Ottava Medievale nel rispetto delle leggi anti Covid dispone che tutti gli spettacoli saranno organizzati con posti contingentati, con il pubblico seduto e opportunamente distanziato. Per alcuni spettacoli è prevista una prenotazione obbligatoria ed è obbligatorio l’acquisto di un biglietto, come specificato nella presente brochure. All’ingresso verranno consegnati in omaggio biglietti della Lotteria di pari importo al costo del titolo di ingresso.

Le prenotazioni e l’acquisto dei biglietti dovranno essere effettuate online al link che troverete sulla home page del nostro sito: “www.ottavamedievale.it” oppure presso l’ufficio della ProLoco sito in Piazza della Libertà, a partire dal 25 Agosto dalle ore 17:00 alle ore 20:00. Per gli spettacoli a posti contingentati, l’ingresso è libero fino ad esaurimento degli stessi. Gli artisti ripeteranno lo spettacolo ogni ora a partire dall’orario riportato in questa brochure.

Il tradizionale Palio degli Arcieri verrà disputato il 12 Settembre a porte chiuse in Piazza della Libertà, mentre il corteo storico avrà il consueto svolgimento. Gli eventi che da anni caratterizzano l’Ottava de Santo Egidio, la Disfida a Suon di Tamburo, gli Sbandieratori delle Sette Contrade e il Palio degli Arcieri verranno trasmessi in diretta streaming. Inoltre per raggiungere il maggior numero di persone lo spettacolo degli Sbandieratori delle Sette Contrade e il Palio verranno trasmessi in diretta TV sul canale TeleRadioOrte del digitale terrestre.

Non creare assembramenti, usa la mascherina nelle situazioni in cui è prevista, igienizza le mani con frequenza.

L’Ente Ottava Medievale raccomanda di mettere in atto tutte le accortezze che il periodo pandemico ci impone nel rispetto delle leggi vigenti, nel rispetto degli altri e nel rispetto di noi stessi.

Programma

Martedi 31 Agosto

ore 21:30 Solenne Processione con la statua del Patrono

Santo Egidio Abate

Vie della Città

ore 22:30 Benedizione dei Gonfaloni e degli Arcieri delle 7 Contrade Basilica di Santa Maria Assunta

Mercoledì 1 Settembre

Festa de lo Santo Patrono

ore 18:30 Messa Solenne

Durante la funzione la Banda Musicale di Orte accompagnerà gli inni sacri ed eseguirà l’antico inno in onore di Santo Egidio Abate recentemente ritrovato

Piazza della Libertà

ore 21:30

in collaborazione con

per il 40° Anno di attività

IN CONTEMPORANEA

“RITRATTI IN MUSICA FRA NOTE E PAROLE”

“Emozioni” Gianmarco Carroccia canta Lucio Battisti

Piazza della Libertà

“Hotel Supramonte”

omaggio a Fabrizio De André

Terrazza Giardino

“Meraviglioso”

tributo a Domenico Modugno

Piazza Senatore Manni

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Info e prenotazioni www.ottavamedievale.it

Giovedi 2 Settembre

ore 21:30 CONCERTO JAZZ

Piazza Senatore Manni

Incasso totalmente devoluto alla carITAS di Orte e Orte Scalo

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Info e prenotazioni www.ottavamedievale.it

Venerdì 3 Settembre

ore 16:30 “Raccontare per salvarsi: Il Decameron di Boccaccio” Conferenza

a cura della Dott.ssa G. M. Guastini Palazzo Roberteschi

ore 17:30 “Anna Comnena: principessa e storica nella Seconda Roma” Conferenza

a cura della Dott.ssa Sara Balzerano

Palazzo Roberteschi

ore 18:00 “Cinquant’Ottave” Apertura Mostra

Sala Proba Falconia

ore 20:00 Apertura Taverne

dalle ore 21:00 IN CONTEMPORANEA con ripetizioni ogni ora

“Rola Bola” Giullarate, giocoleria comica e numeri di equilibrismo su Rulli Oscillanti a cura di “I Giullari del Carretto”, “Amaranta” e “Squilibrio”

Terrazza Giardino

“Il cammino degli ultimi”

a cura di “I Giullari di Spade”

Piazza Fratini

POSTI CONTINGENTATI

Info su www.ottavamedievale.it

Sabato 4 Settembre

ore 10:00 “Pedalata delle 7 Contrade” Ciclopedalata non agonistica in MTB Partenza ed arrivo in Piazza della Libertà

ore 17:30 “Le Riformanze del Comune di Orte III, 1467-1481”

Presentazione al pubblico del libro edito dall’Ente Ottava Medievale Palazzo Roberteschi

ore 18:00 “Cinquant’Ottave” Apertura Mostra

Sala Proba Falconia

ore 20:00 Apertura Taverne

dalle ore 21:00 IN CONTEMPORANEA con ripetizioni ogni ora

“Eternum Ludere” Giochi di lame

e spade, verticali, evoluzioni aeree e lanciatori di coltelli a cura di “I Giullari del Carretto”, “Amaranta” e “Squilibrio”

Terrazza Giardino

“Tra povera celebrità e miserabile fasto”

a cura di “I Giullari di Spade”

Piazza Fratini

POSTI CONTINGENTATI

Info su www.ottavamedievale.it

Domenica 5 Settembre

ore 10:00 “Trofeo delle 7 Contrade”

Gara Podistica

Partenza ed arrivo in Piazza della Libertà

ore 13:00 “Moto Incontro 7 Contrade”

Passaggio dei motociclisti

Organizzato dal Moto Club Orte

ore 17:00 “Giro giro tondo cavallo ‘mperatondo”

Presentazione al pubblico del libro del Dott. V. Cherubini

Palazzo Vescovile (Sala conferenze Episcopio)

ore 18:00 “Cinquant’Ottave”

Apertura Mostra

Sala Proba Falconia

ore 18:30 “Viaggiando nell’Avvenire del Centro Italia” II Edizione Conferenza

a cura del Dott. S. Stefanini

Presenta il Prof. L. Ceppari

Palazzo Vescovile (Sala conferenze Episcopio)

ore 20:00 Apertura Taverne dalle ore 21:00 IN CONTEMPORANEA con ripetizioni ogni ora

“Ignis” Numeri acrobatici, fachirismo e spettacolo con effetti di fuoco a cura di “I Giullari del Carretto”, “Amaranta” e “Squilibrio”

Terrazza Giardino

“GiuliaMusae”

a cura di “I Giullari di Spade”

Piazza Fratini

POSTI CONTINGENTATI

Info su www.ottavamedievale.it

Lunedì 6 Settembre

Festa de le Contrade S.Angelo e S.Sebastiano

ore 18:00 “Cinquant’Ottave”

Apertura Mostra

Sala Proba Falconia

ore 20:00 Apertura Taverne

con “Nespolo lo Giullare”

dalle ore 21:00 con ripetizione ogni ora

“Equilibrium” Numeri di giocoleria misti a giullarate con performance di equilibrismo a cura di

“I Giullari del Carretto”, “Amaranta” e “Squilibrio”

Terrazza Giardino

POSTI CONTINGENTATI

Info su www.ottavamedievale.it

ore 22:00 “La disfida a suon di Tamburo”

Gara tra i Musici delle 7 Contrade

Piazza della Libertà

Diretta Streaming su

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Info e prenotazioni www.ottavamedievale.it

Martedì 7 Settembre

Festa de le Contrade Porcini e Olivola

ore 18:00 “Cinquant’Ottave”

Apertura Mostra

Sala Proba Falconia

ore 20:00 Apertura Taverne

con “Nespolo lo Giullare”

dalle ore 21:00 IN CONTEMPORANEA

con ripetizioni ogni ora

“Eternum Ludere” Giochi di lame e spade, verticali, evoluzioni aeree e lanciatori di coltelli a cura di “I Giullari del Carretto”, “Amaranta” e “Squilibrio”

VIA DE DOMINICIS 5 | ORTE (VT) | 01028

Terrazza Giardino

“Il fachiro ignaro”

a cura di “I Giullari Ciarlatani”

Piazza Fratini

POSTI CONTINGENTATI

info su www.ottavamedievale.it

Mercoledì 8 Settembre

Festa de le Contrade S.Gregorio e S.Giovenale

ore 18:00 “Cinquant’Ottave” Apertura Mostra

Sala Proba Falconia

ore 20:00 Apertura Taverne

con “Nespolo lo Giullare”

dalle ore 21:00 IN CONTEMPORANEA con ripetizioni ogni ora

“Ignis” Numeri acrobatici, fachirismo e spettacolo con effetti di fuoco a cura di “I Giullari del Carretto”, “Amaranta” e

“Squilibrio”

Terrazza Giardino

“Le mazze in volo”

a cura di “I Giullari Ciarlatani”

Piazza Fratini

POSTI CONTINGENTATI

Info su www.ottavamedievale.it

Giovedì 9 Settembre

Festa de la Contrada S.Biagio

ore 18:00 “Cinquant’Ottave” Apertura Mostra

Sala Proba Falconia

ore 18:00 Teatro dei burattini per bambini a cura della compagnia

“Gli Acrobati del Borgo”

Via Etrusca

ore 20:00 Apertura Taverne

con “Nespolo lo Giullare”, “Messer Lurinetto e Tommaso”

dalle ore 21:00 IN CONTEMPORANEA con ripetizioni ogni ora

“Ignis” Numeri acrobatici, fachirismo e spettacolo con effetti di fuoco a cura di “I Giullari del Carretto”, “Amaranta” e

“Squilibrio”

Terrazza Giardino

“Il fachiro ignaro”

a cura di “I Giullari Ciarlatani”

Piazza Fratini

“Et come non…”

a cura di “Mago Abacuc”

Via Venezia

“Babele”

a cura di “Gli Acrobati del Borgo”

Via Etrusca

POSTI CONTINGENTATI

Info su www.ottavamedievale.it

Venerdi 10 Settembre ore 17:30 “Cinquant’Ottave” Presentazione al pubblico dei materiali raccolti per l’edizione del libro sui cinquanta anni dell’Ente Ottava Medievale a cura dei Dott.ri A. Zuppante e N. Proietti Palazzo Vescovile (Sala conferenze Episcopio) ore 18:00 “Cinquant’Ottave” Apertura Mostra Sala Proba Falconia ore 18:00 Teatro dei burattini per bambini a cura della compagnia “Gli Acrobati del Borgo” Via Etrusca ore 20:00 Apertura Taverne con “Nespolo lo Giullare”, “Messer Lurinetto e Tommaso” dalle ore 21:00 IN CONTEMPORANEA con ripetizioni ogni ora “Rola Bola” Giullarate, giocoleria comica e numeri di equilibrismo su Rulli Oscillanti a cura di “I Giullari del Carretto”, “Amaranta” e “Squilibrio” Terrazza Giardino “Le mazze in volo” a cura di “I Giullari Ciarlatani” Piazza Fratini “I Buonavoglia” a cura di “Mago Abacuc” Via Venezia “Di borgo in borgo” a cura di “Gli Acrobati del Borgo” Via Etrusca POSTI CONTINGENTATI Info su www.ottavamedievale.it

Sabato 11 Settembre

ore 17:00 “Entrate, uscite e memorie di Bartolomeo da Orte 1369-1403” Presentazione al pubblico del libro

a cura del Dott. A. Zuppante

Palazzo Vescovile (Sala conferenze Episcopio)

ore 18:00 “Carte, pietre e paesaggi di una comunità. Scritti di Archeologia e storia”

Presentazione al pubblico del libro

a cura del Dott. G. Pastura

Palazzo Vescovile (Sala conferenze Episcopio)

ore 18:00 “Cinquant’Ottave”

Apertura Mostra

Sala Proba Falconia

ore 18:00 Teatro dei burattini per bambini a cura della compagnia

“Gli Acrobati del Borgo”

Via Etrusca

ore 20:00 Apertura Taverne

con “Nespolo lo Giullare”, “Messer Lurinetto e Tommaso”

dalle ore 21:00 IN CONTEMPORANEA con ripetizioni ogni ora

“Ignis” Numeri acrobatici, fachirismo e spettacolo con effetti di fuoco a cura di “I Giullari del Carretto”, “Amaranta” e

“Squilibrio”

Terrazza Giardino

“Il fachiro ignaro”

a cura di “I Giullari Ciarlatani”

Piazza Fratini

“Et come non…”

a cura di “Mago Abacuc”

Via Venezia

“Il peccato dei giullari”

a cura di “Gli Acrobati del Borgo”

Via Etrusca

POSTI CONTINGENTATI

Info su www.ottavamedievale.it

ore 22:00 Giochi di Bandiera

Esibizione del Gruppo Sbandieratori

di Orte Piazza della Libertà

Diretta TV e Streaming su

Domenica 12 Settembre

ore 11:00 “Cinquant’Ottave” Apertura Mostra

Sala Proba Falconia

ore 11:30 Bando del Palio ore 12:30 Apertura Taverne

con “Nespolo lo Giullare”, “Messer Lurinetto e Tommaso”

ore 15:00 Grande Corteo Storico Vie della Città

dalle ore 15:30 IN CONTEMPORANEA con ripetizioni ogni ora

“Equilibrium” Numeri di giocoleria misti a giullarate con performance di equilibrismo a cura di

“I Giullari del Carretto”, “Amaranta” e “Squilibrio”

Terrazza Giardino

“Le mazze in volo”

a cura di “I Giullari Ciarlatani”

Piazza Fratini

“I Buonavoglia”

a cura di “Mago Abacuc”

Via Venezia

“Di borgo in borgo”

a cura di “Gli Acrobati del Borgo”

Via Etrusca

POSTI CONTINGENTATI

Info su www.ottavamedievale.it

ore 17:00 Palio degli Arcieri

Disputa dell’Anello d’Argento

tra gli Arcieri delle 7 Contrade di Orte

Piazza della Libertà

EVENTO A PORTE CHIUSE

Diretta TV e Streaming su

ore 19:00 “Lotteria de Santo Egidio 2021” Estrazione biglietti vincenti Piazza della Libertà

ore 20:00 Apertura Taverne

PREMI

1° BUONO SPESA 1.000€

offerto da:

Incoop Orte

Via del Campo Sportivo, 101 Orte (VT)

2° RASAERBA MB 3 RTX

offerto da L’Aratro

Via G. Salvatelli, snc – Orte (VT)

3° ANELLO IN ORO

CON PIETRE PREZIOSE

offerto da Paris Oreficeria

P.zza della Libertà, 9/10 – Orte (VT)

4° MONOPATTINO WOOW

offerto da Unieuro di Settefaccende M.

C.so Garibaldi, snc – Orte (VT)

5° BUONO SPESA 300 €

offerto da Az. Zooagricola “FIORE”

Voc. Mario Villani, 6 – Orte (VT)

6° BORSA E PORTAFOGLIO

offerto da Quondam Calzature Via Matteotti, 82/84 – Orte (VT)

7° BUONO ACQUISTO 100€

offerto da Mary Calzature

Via Penna in Teverina, snc – Orte (VT)

Estrazione Domenica 12 Settembre 2021 ore 19:00 – Piazza della Libertà

