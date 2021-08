La Viterbese batte il Gubbio 2-1 nel finale, Calcagni e Capanni firmano il passaggio del turno di Coppa Italia

Maurizio Fiorani

NewTuscia – VITERBO – La Viterbese gioca bene, ma soffre contro un ostico Gubbio ben messo in campo, riuscendo però nel finale ad imporsi per 2-1 grazie alle reti di Calcagni nel primo tempo, che aveva portato in vantaggio la formazione gialloblù di Mr. Dal Canto. Nella ripresa, ad un quarto d’ora dal termine uno svarione difensivo della retroguardia gialloblù, ha regalato il momentaneo pareggio agli Umbri, con Mangn Doudou, per fortuna a rimettere le cose a posto ci ha pensato il neo entrato Capanni che ha dato proprio nel finale la rete della vittoria ai gialloblù.

Passiamo alle formazioni delle due squadre:

VITERBESE: Daga, Volpicelli, Megelaitis, Murilo, D’Ambrosio, Errico, Calcagni, Ricchi, Van Der Velden, Pavlev, Alberico.

A disposizione di Mr.Alessandro Dal Canto: Bisogno, Fracassini, Capanni, D’Uffizi, Urso, Natale, Adopo, Marenco, Simonelli, Zanon.

GUBBIO: Ghidotti, Formiconi, Aurelio, Signorini, Redolfi, Oukhadda, Fantacci, Cittadino,Sainz Maga, Fedato, Spalluto.

A disposizione di Mr. Vincenzo Torrente: Elisei, Arena, Bulevardi, D’Amico, FrancoForte, Mangni, Bontempi.

Arbitro: Signor Enrico Gemelli della Sezione di Messina

Assistenti: Signori Masciale Andrea Maria della Sezione di Molfetta e Signor Colaianni Marco della Sezioen di Bari

Quarto Uomo: Signor Gabriele Scatena di Avezzano.

CRONACA DEL PRIMO TEMPO.

Inizio energico della Viterbese che si porta subito in attacco, ma l’azione viene sventata dalla difesa rossoblù umbra.

Al 3° prima occasione della partita per gli ospiti che con una bella azione corale della compagine rossoblù porta Fantacci al tiro, che viene respinto da un difensore gialloblù, immolantosi evita guai seri al portiere della Viterbese Daga.

Al 7° la Viterbese va vicina al vantaggio con Enrico che servito da Volpicelli, da buona posizione manda fuori.

La Viterbese preme e si rende pericolosa sempre con Errico, che dopo un’azione convulsa in area di rigore ospite conclude in porta, ma la sua conclusione viene respinta da un difensore rossoblù egubino. La palla respinta giunge sui piedi di Van Der Velden che manda alto sopra la traversa.

Al 16° ancora gialloblù pericolosi in attacco con Murilo che, servito in area da Volpicelli, sul lato destro dell’area di rigore tira in porta, ma la sua conclusione centrale viene parata dal portiere Umbro Ghidotti.

Al 20° bella azione dei gialloblù ancora una volta con Volpicelli che serve Murilo, quest’ultimo però non riesce a deviare in rete il pallone ed il pallone sfila sul fondo.

Al 23° tiro dalla distanza di Cittadino del Gubbio che si perde di poco a lato del palo destro della porta difesa da Daga.

Al 25° viene ammonito D’Ambrosio per fallo su Sainz Maga che stava entrando in area di rigore gialloblù. Della battuta della punizione si incarica della battuta Cittadino che manda alto sopra la traversa.

Al 27° viene ammonito Clacagni della Viterbese per un’entrata a centrocampo.

Al 29° bello scambio tra Volpicelli, Calcagni e Murilo che al momento di entrare in area veniva steso, ma l’arbitro lasciava correre tra le proteste del pubblico di fede gialloblù.

Al 33° la Viterbese perveniva al vantaggio con Calcagni che, servito dall’onnipresente, con un pallonetto dal limite dell’area mette in rete all’incrocio dei pali.

Al 36° Viterbese pericolosa in attacco con Volpicelli che liberatosi ai 20m manda alto sopra la traversa.

Al 37° viene ammonito Formiconi del Gubbio per gioco falloso. Punizione dal lato corto dell’area di rigore rossoblù ospite, pallone scodellato in area di rigore ospite si accende una mischia la difesa del Gubbio libera.

La Viterbese si chiude bene e riparte in contropiede con fulminee ripartenze.

La prima frazione di gioco è terminata con la Viterbese in vantaggio per 1-0.