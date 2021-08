Carabinieri di Viterbo, arrestato spacciatore

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo.

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Viterbo, durante un servizio perlustrativo attuato lungo le strade del capoluogo, hanno notato un uomo del luogo e già noto per i suoi precedenti, alla guida della sua auto assumere un atteggiamento diffidente alla vista dei Carabinieri.

Prontamente è stato fermato e sottoposto a perquisizione; i carabinieri, trovando in auto 15 grammi di cocaina divisa in dosi, lo hanno quindi dichiarato in arresto ed hanno proceduto a perquisire la sua dimora scoprendo altri 5 grammi di hashish, oltre al materiale per confezionare dosi di droga.

È stato quindi tradotto presso la sua abitazione in regime di detenzione domiciliare.

