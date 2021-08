Calcio: Ostiamare – Flaminia Civita Castellana, 3-0

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Sono arrivate buone le indicazioni dall’amichevole persa della Flaminia Civita Castellana per il tecnico Roberto Rambaudi. Il primo test stagionale ha visto i rossoblù perdere a Cascia contro l’Ostiamare per 3-0, squadra che ha sulle gambe una settimana in più di preparazione, “Per venti minuti abbiamo giocato bene – ha commentato Rambaudi- nonostante i carichi di lavoro che . è quello che abbiamo nelle gambe in questo momento. Dobbiamo migliorare, sugli assetti tattici dei calci piazzati dove abbiamo preso gol. Anche se siamo in preparazione non fa mai piacere perdere e pertanto occorre continuare a lavorare per migliore il gioco e la condizione ”. La squadra scenderà di nuovo in campo il 25 contro la Gladiator sempre a Cascia.

Definito il quadro dei tecnici e gli staff del settore giovanile dal Ds Vito Piscopiello in stretta collaborazione con la società.

Juniores Nazionale :All: Fabio Tocci (confermato) e responsabile tecnico. Allievi Under 17 : All. Massimo Luca’ (Nuovo) Ex Viterbese;Allievi Unde r 16 : All. Massimiliano Lucidi (confermato); Giovanissimi Under 15 : All. Michele Pagano (Nuovo) Ex Viterbese; Giovanissimi Under 14 : All. Leonardo Spositi (confermato), Esordienti 2009 : All. Ovidio Di Benedetto (Confermato).Preparatori Atletici : Mauro Fiata ( Juniores E Under 14 );Valerio Campana . ( Under 17 E Under 16 ); Matteo Boscherini ( Under 15 ), Preparatori Portieri : Emanuele Di Giovanni ( Juniores – Under 17 – Under 16 ), Valerio Coretti ( Under 15 – Under 14 – Esordienti 2009). L’ attività del Settore Giovanile avrà inizio con la squadra Juniores Nazionale il 25 agosto presso il campo sportivo di Ronciglione. Programma amichevoli Juniores Nazionale : 28 agosto con l’Aurelio (Promozione); 4 settembre con il Pianoscarano (Promozione); 11 settembre con la Juniores Elite Campitello; 18 settembre con la Juniores Nazionale Montespaccato; 22 settembre con il Nepi 1^ categoria. Le altre squadre inizieranno l’attività il 6 settembre presso il campo sportivo Casciani- Baccanari di Civita Castellana.