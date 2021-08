De Rossi: “A disposizione dei cittadini nel conoscere le motivazioni reali di quanto occorso”

NewTuscia – CAPODIMONTE – Riceviamo e pubblichiamo.

Ho letto, non senza stupore, quanto dichiarato dai tre consiglieri di Fratelli d’Italia, Evangelisti, Manzi e Ciarmatori di Capodimonte che, insieme alla sinistra, hanno fatto cadere l’Amministrazione Comunale di centro destra da me guidata. Non ritengo meritevole di replica quanto da loro enunciato che, oltre ad essere destituito di qualsivoglia fondamento, manifesta soltanto l’ennesimo tentativo di mistificare una realtà accaduta delle quale l’intero Capodimonte e’ testimone.

Addirittura mi si accusa di aver utilizzato un atteggiamento autoritario azzerando, senza alcun motivo, la giunta o peggio si tira in ballo il Comune di Montefiascone (in questo caso mi sfugge il nesso Capodimonte – Montefiascone). Detto questo ribadisco alla cittadinanza, verso la quale avverto il dovere istituzionale e morale di dar conto, che è mia intenzione e quella dei consiglieri Scipio, Bellucci, Rocchini e Bresciani, informare puntualmente circa l’intero accaduto affinché ogni cittadino possa liberamente valutare e conoscere la verità e le motivazioni reali di quanto occorso . Rimango assolutamente a disposizione dei cittadini, come in questi anni ho dimostrato, per qualsivoglia approfondimento .

Il Sindaco protempore

Antonio De Rossi