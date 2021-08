Crisi in comune, al via una serie di incontri tra il centrodestra

NewTuscia – VITERBO – E’ il sindaco di Viterbo, Giovanni Arena, a dare la comunicazione degli incontri che si svolgeranno la prossima settimana con il centrodestra per ovviare alla crisi in comune e che cominceranno già da lunedì.

Al centro dei dibattiti questioni amministrative come gli interventi per meglio distribuire le deleghe in giunta, che a sua volta deve essere ricreata, ma anche politici. Occorre un riequilibrio tra le forze quanto riportare un andamento stabile nella maggioranza; Giulio Marini che fa parte di Fratelli d’Itali, partito a cui appartiene il primo cittadino, ha espresso insoddisfazione per l’andamento della situazione.