Anva Confesercenti Viterbo: “Fiera di Santa Rosa al Poggino, un’ idea di decentramento del tutto improponibile”

NewTuscia – VITERBO – Nel mese di giugno l’Anva – Confesercenti di Viterbo aveva chiesto un incontro propedeutico per l’organizzazione e lo svolgimento della Fiera di Santa Rosa, per definire il suo svolgimento nei tempi, modi e atti che l’Amministrazione comunale avrebbe dovuto predisporre – come previsto dai decreti anti Covid 19 – sistemi e accorgimenti di distanziamento per evitare assembramenti; di organizzare percorsi separati per l’entrata e l’uscita; di effettuare una frequente pulizia e disinfezione di tutti le aree,comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza e possibilmente di rilevare la temperatura corporea, impedendo l’accesso alle persone se la temperatura è superiore a 37,5 °C.; di rendere disponibili i prodotti per l’igiene delle mani per gli utenti e per il personale in più punti e dell’uso di mascherine da parte di tutti. L’ incontro sarebbe stato propedeutico alla futura programmazione di tutti gli eventi già presenti e per nuove iniziative da effettuare nella città di Viterbo, con l’auspicio di una rinnovata e sempre maggiore collaborazione tra l’amministrazione comunale e la nostra organizzazione..

Fino a questo momento, ovvero a pochi giorni di distanza dall’evento, niente è stato deciso. Inizialmente l’Amministrazione comunale aveva avanzato l’idea di far svolgere la fiera al Poggino, soluzione scartata sotto tutti gli aspetti dall’Anva, vista la notevole distanza dal centro della città.

L’azzeramento della giunta da parte del Sindaco Arena ha praticamente bloccato, fino a questo momento, ogni decisione con grave pregiudizio per lo svolgimento fieristico e pesanti conseguenza per una categoria, quella degli operatori del commercio su aree pubbliche, che ha notevolmente sofferto a causa dei lockdown imposti per la crisi del Covid 19.

“Siamo contrari, come Anva di Viterbo, che rappresenta la maggior parte degli operatozmri del settore della provincia, ad ogni proposta di decentramento degli eventi fieristici – afferma il dottor Alessandro Gregori, presidente del coordinamento provinciale dell’ Anva Confesercenti – In altre città, vedi Pesaro, la fiera di San Nicola si è svolta in pieno centro, ovviamente rispettando le regole anti Covid e con richiesta del green pass. Penalizzare un settore del commercio importante come quello degli ambulanti costituisce un ulteriore danno in aggiunta alle pesanti conseguenze della crisi provocata dal Covid. Se il Comune dovesse decidere di far svolgere la fiera di Santa Rosa al Poggino, come in via ufficiosa è stata informata l’Anva, che ha condotto un sondaggio tra gli associati, ha raccolto giudizi totalmente negativi e ritiene l’idea improponibile ”.

Coordinamento Anva Confercenti – Viterbo