Si è svolta ieri nel Comune di Montelepre la cerimonia inaugurale della Piazza Ventimiglia

NewTuscia – PALERMO – “L’impegno della Città metropolitana è rivolto alla riqualificazione dei centri abitati in piena sinergia con le indicazioni dei Sindaci – ha dichiarato il Sindaco metropolitano Leoluca Orlando, che ha sottolineato – È il primo progetto dei 35 previsti dalla Città Metropolitana e ammessi a finanziamento dal Governo nazionale.

Un particolare apprezzamento al Comune di Montelepre e alle strutture dell’Amministrazione metropolitana“.

La piazza è stata riqualificata a seguito della realizzazione dei lavori di sistemazione dell’area che comprende anche Via della Torre.

Nello specifico i lavori consistono nella nuova pavimentazione dei percorsi pedonali e carrabili finalizzati al superamento barriere architettoniche per la piena fruibilità del Centro storico della cittadina.

Il progetto esecutivo, redatto dall’Ing. Antonio Lanza dell’importo complessivo d € 727.722,97, di cui € 499.126,77 a base d’asta e oneri per la sicurezza inclusi ed € 228.596,20 per somme a disposizione dell’Amministrazione, è stato realizzato dalla ditta Patriarca Group s.r.l. di Comiso.

Il progetto è stato presentato dal Comune di Montelepre per essere inserito nel progetto di candidatura della Città Metropolitana di Palermo denominato “Periferie Metropolitane al Centro : sviluppo sostenibile e sicurezza” che è stato inoltrato alla Presidenza del Consiglio nell’anno 2016 a valere sulle risorse dell’Avviso relativo al Bando delle Periferie per il quale è stato ottenuto il finanziamento complessivo di 40 milioni di euro, a copertura di n. 35 interventi programmati in diversi comuni del territorio metropolitano.

L’obiettivo del progetto “Periferie Metropolitane al Centro: Sviluppo sostenibile e Sicurezza” è mirato alla rigenerazione delle aree urbane degradate attraverso il miglioramento della qualità del decoro urbano, la manutenzione, il riuso e ri-funzionalizzazione di aree pubbliche e strutture edilizie esistenti.

Il progetto del Comune di Montelepre è il primo tra gli interventi programmati realizzato e ad esso si aggiungeranno gli altri progetti in corso di esecuzione.

Alla cerimonia hanno presenziato il Sindaco di Montelepre Maria Rita Crisci, l’Arcivescovo di Monreale Mons. Michele Pennisi, che ha impartito la benedizione, l’On. Giuseppe Lupo, il Sindaco di Giardinello Antonino De Luca, il Capitano della Compagnia dei Carabinieri di Partitico Mario Petrosino , il Comandante della locale Stazione dei Carabinieri Filippo Li Pomi e, in rappresentanza del Sindaco metropolitano Leoluca Orlando, il Capo di Gabinetto della Città Metropolitana di Palermo Marianna Mirto, che riveste anche il ruolo di RUP del progetto “Periferie Metropolitane al Centro : sviluppo sostenibile e sicurezza”.