Sgombero area rave party lago di Mezzano, alcune riflessioni

NewTuscia – VALENT ANO – Sono in corso da stamattina alle sei le operazioni di sgombero da parte delle forze dell’ordine del rave party organizzato nelle vicinanze del lago di Mezzano in un terreno di proprietà della famiglia Camilli.

Una lunga colonna di mezzi blindati della Polizia, Carabinieri e Finanza, dopo avere avuto l’ok d’intesa tra ministero degli Interni e Prefettura di Viterbo, è penetrata nell’area del rave party e sta tuttora provvedendo a sgomberare le residue centinaia di persone rimaste ancora nel sito. Polizia e Carabinieri stanno facenndo defluire le auto e gli altri mezzi sgomberati in direzione di Latera e qui è stato allestito un posto per l’identificazione delle persone.

Ieri abbiamo fatto un sopralluogo nel sito e alcune auto e camper erano stipati non solo all’interno dell’area all’aperto ma anche lungo le strade sterrate lungo il perimetro che costeggia il lago di Mezzano. Abbiamo incrociato qualche decina di poliziotti, coordinati dai dirigenti della Digos, in presidio all’inizio della strada che da Valentano va verso il lago di Mezzano. Entrando come stampa abbiamo incrociato alcune macchine con targa olandese, francese ed italiana che già stavano uscendo dalla zona ed alcuni ragazzi con vari cani.

Probabilmente la strategia delle forze dell’ordine, messa in campo dopo i vari briefing, è stata quella di alleggerire il numero di persone presenti all’interno della tenuta dei Camilli allestita per il rave party, portare migliaia a qualche centinaia il totale delle unità presenti, favorendo la spontanea partenza, quindi il blitz in corso da questa mattina alle sei. Il tutto, come fatto intendere, per evitare atti violenti contro i ragazzi che avrebbero potuto degenerare.

Rimangono, di qu esta vicenda, un quadro inquietante e tante doma nde. Come mai tante persone sono riuscite ad affluire al lago di Mezzano senza che nessuno venisse a conoscenza del fatto o, quantomeno, venisse avviata una procedura di controlli immediati dell’area? Quali sono stati i modi con cui le migliaia di ragazzi sono riusciti ad eludere i controlli? Probabilmente il sistema capillare di gruppi social privati, ma tanto dovrà essere approfondito anche nelle competenti sedi istituzionali.

Rimangono alle spalle un ragazzo morto nel lago, vari rimasti in coma etilico e vari ricoverati, oltre a presunti stupri e maltrattamenti di animali. Oltre a una gravidanza in loco. Ma, quello che lascia più l’amaro in bocca, è stata la violazione di un’area che è un’oasi naturalistica unica nel suo genere al confine tra Tuscia e Toscana.

Tante le voci di protesta che si sono alzate in questi giorni, in primis quelle dei sindaci del comprensorio, soprattutto quella di Stefano Bigiotti, sindaco di Valentano (sul cui territorio era il rave party) e di Bagnoregio Luca Profili, addirittura ingiuriato sul suo profilo facebook per avere espresso un netto sdegno ai fatti in corso. Insieme a loro anche i sindaci del confine toscano che hanno anche emanato un comunicato stampa chiedendo l’immediato sgombero dell’area. Quindi tanti politici tra cui Mauro Rotelli che, poco fa, ha chiesto un Daspo per 5 anni a chi verrà identificato in uscita dal sito del rave party.

La notizia positiva è la fine di questa indegna vicenda: ora bisognerà bonificare il sito ed agire affinché fatti come questi non si verifichino più.