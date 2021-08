Premio Efebo di Sutri: ospiti Luca Palamara, il virologo Matteo Bassetti e il Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute Pierpaolo Sileri

NewTuscia – SUTRI – “Luca Palamara, il virologo Matteo Bassetti e il Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute Pierpaolo Sileri saranno ospiti del sindaco Vittorio Sgarbi per il Premio Efebo di Sutri, giunto alla terza edizione.

Nel corso della serata, che prevede l’accompagnamento musicale dell’orchestra Anoumanouche Gipsy Trio e che si svolgerà lunedì 23 agosto, a partire dalle ore 18.00, presso i giardini del museo di Palazzo Doebbing, verranno presentati i libri di Matteo Bassetti (Una lezione da non dimenticare, Cairo Edizioni), di Luca Palamara (Il Sistema, Rizzoli) da cui è stato tratto uno spettacolo portato in scena da Edoardo Sylos Labini, che modererà gli interventi della serata, e di Vittorio Sgarbi (Ecce Caravaggio. Da Roberto Longhi a oggi, La Nave di Teseo), un libro che offre, per la prima volta, in modo molto sistematico, documentato e con un ricco apparato iconografico, una visione dell’ultimo straordinario ritrovamento caravaggesco, L’Ecce Homo, a Madrid e che percorre un viaggio avventuroso e entusiasmante nei labirinti, rivalità, furbizie che hanno accompagnato la riscoperta di Caravaggio, a partire da quel fatidico 1951, settanta anni fa esatti. Per info e prenotazioni: turistico@comune.sutri.vt.it – 0761/609380″