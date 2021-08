Palazzo Doebbing incontra Palazzo Cozza. Sgarbi: “Altro che sterili sigle di facciata. La Tuscia rinasce solo se unisce le forze nel nome della Bellezza”

NewTuscia – SUTRI – Bolsena incontra Sutri. Palazzo Cozza abbraccia Palazzo Doebbing, creando un ponte per la Bellezza. Martedì 24 agosto, alle ore 11.30, a Palazzo Co zza, in Piazza San Rocco, 12 a Bolsena, verrà presentato, in conferenza stampa, l’accordo che da oggi lega due tra le principali case dell’arte italiane. La collaborazione nasce per volontà di Vittorio Sgarbi, sindaco di Sutri, ideatore e animatore del museo di Palazzo Doebbing – ormai giunto alla quarta stagione espositiva e vicino alle oltre 40mila presenze totali dall’apertura, inserito costantemente tra le rassegne stampa dei principali giornali e telegiornali italiani e capace di ospitare opere di maestri assoluti come Tiziano, Ligabue, Guttuso, Rousseau e molti altri -, Francesco Cozza Caposavi, direttore dell’omonima Casa Museo, e Gianpaolo Serone, amministratore di Archeoares. Tanti i punti dell’accordo di reciproca promozione che verranno presentati alla stampa.