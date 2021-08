Civita Luogo del Pensare, arriva ‘L’uomo del bosco’ di Mirko Zilahy

NewTuscia – BAGNOREGIO – ‘Civita Luogo del Pensare’ abbraccia Mirko Zilahy con il suo ‘L’uomo del bosco’. L’appuntamento è per questa sera alle 21 nella splendida piazza San Donato, cuore del borgo da un milioni di visitatori l’anno e candidato Unesco. Si tratta di un successo editoriale di quest’anno che è legato a Civita perché il borgo è ra ppresentato sulla copertina.

Il 21 agosto arriva Costantino D’Orazio con ‘Vite di artisti eccellenti’ (Casa del Vento). Il 24 agosto in piazza San Donato a Civita ci sarà Walter Veltroni con ‘Il caso Moro e la Prima Repubblica’. Il 26 agosto è il turno di un altro big a Civita: Paolo Crepet con ‘Oltre la tempesta’.

Il primo settembre, sempre alle ore 21, a Piazzale Biondini lo spettacolo di Emilio Solfrizzi ‘Roger’. Il due settembre arriva Umberto Galimberti alla Casa del Vento con ‘Cosa significa pensare’. Il 5 settembre lo spettacolo ‘Buoni da morire’ con Debora Caprioglio, Pino Quartullo, Gianluca Ramazzotti. Ultimo appuntamento il 17 settembre con un altro grande nome del giornalismo italiano come Ezio Mauro (Casa del Vento).

‘Civita Luogo del Pensare’, un’edizione 2021 con grandi nomi e il percorso della candidatura a patrimonio Unesco per Il Paesaggio Culturale di Civita di Bagnoregio al centro. Tra gli appuntamenti più attesi e voluti, in questo anno così importante, la lectio magistralis sulla bellezza e l’umanesimo dell’imprenditore del cashmere Brunello Cucinelli in programma per il 27 agosto ore 21 a Civita.