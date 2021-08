NewTuscia – VITERBO – Carabinieri e personale del 118 sulla Cassia Nord per un tamponamento; in tarda mattinata, all’altezza di Carabetta, per cause ancora da appurare due auto si sono scontrate e uno dei due conducenti è rimasto ferito. Le lesioni non sembrerebbero gravi.

Effettuati i rilievi del caso da parte delle forze dell’ordine e gestito il traffico che ha subito pesanti rallentamenti.