Con MyES è tutta un’altra lingua!

NewTuscia – Ricordate i primi tempi della scuola quando, ancora agli inizi, stavate prendendo confidenza con tutta quella gamma di nozioni e conoscenze che poi vi sareste ritrovati lungo tutto il vostro percorso educativo ed oltre?

Provate per esempio a ripensare alle prime lezioni di matematica, storia, scrittura, informatica, ma soprattutto inglese. Ecco, prendiamo quest’ultima, una delle materie dove più spesso si possono ritrovare delle mancanze o degli argomenti che non sono stati approfonditi come dovevano.

E questo è davvero un gran bel problema perché, soprattutto negli ultimi anni, il conoscere in maniera abbastanza approfondita la lingua inglese, sia a livello scritto che parlato, è un vero e proprio “must” sia per gli studenti che per i professionisti di tutti i settori.

Mail di lavoro, compiti in classe, corsi specifici, programmi di scambi internazionali, servizi di streaming, videogiochi, portali online e così via. Che cos’hanno in comune tutti questi elementi apparentemente così diversi tra di loro? Ma naturalmente il fatto che, nella maggior parte dei casi, sono in inglese ed è quindi davvero necessario conoscere bene la lingua per sapersela cavare in ogni evenienza.

Se volete dunque rimediare a qualche piccola carenza linguistica, ottenere una certificazione per studiare o lavorare all’estero, viaggiare con un bagaglio culturale più ampio o, più semplicemente, rinfrescarvi un po’ la memoria potreste considerare l’idea di iscrivervi ad un corso fatto apposta per voi come quelli di MyES (My English School) a Roma.

Esatto, per i corsi inglese Roma è di sicuro un ottimo luogo dove iniziare la propria ricerca come dimostrano le sedi di MyES. Ma di che cosa si tratta esattamente? È presto detto!

Innanzitutto partiamo con il dire che, a Roma, potrete trovare le sedi presso Via Oderisi da Gubbio 175 (numero di telefono 06 4201 0191) e Piazza di Ponte Lungo 16 (numero di telefono 06 7039 9203) dove, ad accogliervi, troverete degli insegnanti madrelingua certificati che propongono una didattica maggiormente improntata verso la conversazione e tutte le situazioni che la vita reale vi potrà mettere davanti.

Con lezioni a piccoli gruppi oppure individuali per concentrare ancora meglio l’attività didattica ed orari il più flessibile possibile per meglio venire incontro alle esigenze degli studenti, My English School è il posto ideale per tutta una gran varietà di studenti diversi.

Al suo interno vi sono infatti corsi per adulti, ragazzi, studenti, professionisti di ogni settore, aziende ed anche a livello intensivo. Ma non c’è spazio solo ed unicamente per lo studio, presso la MyES infatti, trova il suo spazio anche il divertimento con tanti eventi mensili per imparare l’inglese divertendosi.

Per conoscere dunque tutte le offerte didattiche, i costi, le modalità di apprendimento e tutte le altre informazioni del caso, passate dunque nelle sedi o contattatele direttamente per usufruire delle 3 lezioni omaggio e testare il metodo MySmart English®!

Tantissimi studenti hanno già approfittato dei nostri corsi per rimettersi in pari con il proprio livello di inglese, oltre che per incrementarlo, so would you join them? Noi vi stiamo già aspettando in aula.