Vasanello, inaugurata una sede della CRI nel centro storico

NewTuscia – VASANELLO – E’ stata inaugurata a Vasanello, sabato 14 agosto, una sede della Croce Rossa Italiana, nel centro storico del paese.

Alla cerimonia erano presenti gli assessori Luigi Stefanucci ed Ilaria Tranfa, la consigliera Francesca Perugini, tutte le autorità civili e religiose, le associazioni del territorio, i vari presidenti dei Comitati CRI della provincia, il presidente regionale Adriano De Nardis, il delegato tecnico regionale Operazioni Emergenza e Soccorsi Michele Gallo, la delegata regionale Principi e Valori, la referente regionale Cinofili insieme al suo vicario e tantissimi volontari.

“Un traguardo importante raggiunto dopo dieci anni di incontri, riunioni e confronti – ha commentato il sindaco Antonio Porri, un risultato in termini di crescita e supporto sia per la Croce Rossa che per tutta cittadinanza.

Si tratta di un primo passo fondamentale per il coronamento di un altro progetto inseguito da tempo: l’acquisto di un’ambulanza fissa a servizio di tutto il paese.

La presenza della Croce Rossa è un presidio importante in una comunità, lo testimonia anche il prezioso supporto fornito dai droni dell’associazione, le cui riprese sono state essenziali per i Vigili del Fuoco intervenuti sul luogo dell’incendio divampato qualche giorno fa nei boschi del nostro paese.

Ritengo infine che questo rapporto di collaborazione istituito possa essere fondamentale anche in relazione al progetto di cooperazione internazionale finanziato recentemente dall’ Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS).

Ho chiesto personalmente infatti ai vertici della Cri intervenuti di prendere in considerazione un periodo di affiancamento di giovani del Camerun che potranno, a contatto con i volontari, apprendere nozioni utili nelle gestioni delle emergenze.

In fondo sono proprio i volontari la risorsa più preziosa da tutelare e supportare: il loro aiuto costante è fondamentale per la crescita di una società e l’aiuto ai più bisognosi.”