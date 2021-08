Santa Severa: al Castello spettacoli e attività per la famiglia dal 18 al 22 agosto

NewTuscia – SANTA MARINELLA – Dopo la pausa di Ferragosto prosegue il cartellone degli eventi Vivi il Castello delle meraviglie, promosso dalla Regione Lazio e organizzato da LAZIOcrea in collaborazione con il Comune di Santa Marinella.

Primo appuntamento Mercoledi’ 18 agosto , alle ore 20.30 con il Concerto della Fanfara della Polizia di Stato, ingresso gratuito fino esaurimento posti con prenotazione obbligatoria a concertocastellosantasevera@poliziadistato.it.

Giovedì 19 agosto alle ore 21.00 va in scena lo spettacolo W le donne! con Riccardo Rossi. La donna è la prima persona che conosciamo al mondo. Maschi o femmine è uguale: è sempre lei il nostro primo incontro. Ma se le bambine crescendo diverranno sempre più “colleghe” della madre (prima o poi faranno un figlio anche loro) i maschi si ritroveranno per tutta la vita a fare i conti con quell’essere che li ha generati. Ma i ruoli nel corso degli anni cambieranno, dopo la madre conosceranno la tata, la sorella, la nonna, la prima amichetta, la maestra, la fidanzata importante, la moglie, la figlia, la ex moglie, che si svelerà essere un’altra persona, poi la seconda moglie e si spera l’ultima, e così via, senza dimenticare ovviamente la più temuta: la suocera! (e addirittura la seconda suocera!)

Grazie a tutti questi incontri con le donne nel corso della sua vita, all’uomo non resterà altro che fare l’unica cosa che non avrebbe mai voluto: crescere. A cura di Spettacolissimo prevendita on line www.copculture.it e biglietteria presso il Castello di Santa Severa.

Sempre giovedì 19 agosto 2021, ore 21.15 nel cortile delle Barrozze per il ciclo di conferenze scientifico-divulgative Cose, Uomini e Paesaggi del Mondo Antico giunte alla XX edizione e organizzate dal Museo Civico del Mare, appuntamento con Marco Anzidei dell’ Istituito Italiano di Geofisica e Vulcanologia incontro suo “Misteri del lago Albano tra archeologia e vulcanologia”. Partecipazione gratuita fino ad esaurimento posti disponibili. Per informazioni Polo Museale Civico 0766. 570077 – 0766.523585 o Gruppo Archeologico del Territorio Cerite 0766.571727 – gatc38@gmail.com – www.archeogatc.it

Venerdì alle ore 21:00 per la rassegna curata dall’Associazione Zip Zone “Weekend al Castello” l’appuntamento è con Rodrigo Live l’esilarante spettacolo di stand up comedy di Luca Ravenna: tra i comici più talentuosi, brillanti e apprezzati del momento, consacrato definitivamente al grande pubblico con la partecipazione allo spassoso game show LOL – Chi ride è fuori.

Mentre sabato, sempre alle ore 21:00 , le luci del palco si accenderanno per Vive la Vie, lo spettacolo multiforme e multilinguaggio nato dall’omonimo album dell’eclettico quartetto Le Cardamomò: un viaggio metaforico in un luogo immaginario al confine tra la vita e la morte, in uno spazio metafisico in cui gli esseri, attraverso il desiderio, possono sognare, morire e rinascere ogni giorno.

Lo spettacolo di sabato 21 agosto è a ingresso gratuito per tutti i residenti di Santa Marinella.

Per prenotazioni e maggiori informazioni scrivere un’email all’indirizzo: weekendalcastello@gmail.com

I biglietti per entrambi gli spettacoli e per sono acquistabili alla biglietteria del castello nella fascia oraria pre evento 19.00-21.00, oppure in prevendita sul sito: https://www.diyticket.it/locations/383/castello-di-santa-severa

Domenica 22 agosto ore 21:00 appuntamento con “Alice in The wonderland“, Spettacolo teatrale per bambini e famiglie tratto dal celebre racconto di Lewis Carroll. A cura di Valentina Cognatti.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti- prenotazione obbligatoria a info@margot-theatre.it

E ancora tante attività per grandi e bambini sempre per le famiglie con i laboratori gratuiti dei Parchi del Lazio per tutto il fine settimana. Si inizia venerdì 20 agosto con “Conosci il tuo mare” Educazione .Ambientale sul riconoscimento delle conchiglie e delle piante presenti sulla spiaggia”. Raccolta e identificazione dei tipi di plastica spiaggiata. Due appuntamenti alle ore 17,00 e alle 18,30 presso la Riserva di Macchiatonda “In spiaggia in punta di matita, esplorazioni ed osservazioni” Prenotazione su: https://www.eventbrite.it/o/riserva-naturale-regionale-di-macchiatonda, informazioni 33748218361

Sempre venerdì 20 agosto un Laboratorio naturalistico dedicato alle “esplorazioni e ai disegni naturalistici sulla spiaggia”. Un viaggio tra passato e presente per portarsi a casa un po’ di natura, lasciandola dov’è. Ingresso Riserva Macchiatonda. Famiglie / 2 turni di 1,30 h circa dai 7 anni max 12 partecipanti (accompagnati da un adulto). Le Mille e una notte. Info e prenotazioni tel 06.86210833 int 2 dal lun al ven dalle ore 9.30 alle 16.00.

All’interno del Castello di Santa Severa venerdì 20 agosto dalle ore 17.00 fino alle 21.00 Scheletri nell’armadio e il laboratorio Un giorno nella preistoria: dal fuoco al vaso (su prenotazione)” La storia di animali invertebrati a 6 zampe e muniti di ali che hanno saputo colonizzare il mondo, al di fuori del mare. Scopriamo insieme farfalle, coleotteri, insetti stecco, api, vespe e libellule. + un laboratorio per scoprire e provare a ripetere alcuni dei principali passi dei primi Ominidi. Provare l’ emozione di creare un piccolo vaso come lo fecero i primi nostri antenati e sperimentare alcune delle tecnologie preistoriche. Per famiglie / 5 turni di 45′ minuti, dai 7 anni max 12 partecipanti a turno ( adulti e bambini) prenotazione solo per laboratorio” un giorno nella preistoria: dal fuoco al vaso”.Le Mille e una notte. Info e prenotazioni tel 06.86210833 int 2 dal lun al ven dalle ore 9.30 alle 16.

Sabato 21 agosto , dalle 17.00 Geocatching Challenge, attività di collaborazione con diverse prove pensate per favorire il contatto con gli elementi naturali e del territorio.

Mentre Domenica 22 agosto alle 17,00 e alle 18,30 Scheletri nell’armadio e laboratorio Un mare di plastiche. Avete visto la bocca di un cane, di uno squalo e di un cavallo? Non sono uguali. un viaggio alla scoperta dei crani e di altre ossa dello scheletro di pesci , mammiferi e uccelli. Inoltre un laboratorio per riconoscere micro e macroplastiche e comprendere come queste forme di inquinamento ed altre stanno danneggiando gli organismi marini e non solo. Stand permanente- senza prenotazione. Le Mille e una notte. Riserva Naturale di Macchiatonda

Come sempre, fin dalle prime ore del pomeriggio sarà possibile rilassarsi nell’area ristoro prendendo un aperitivo all’ombra del castello o mangiare una pizza al fresco, in attesa che si accendano le luci del palco. L’accesso a questo spazio è sempre libero fino a 30 minuti prima dell’inizio degli spettacoli, durante i quali l’area sarà riservata ai possessori di biglietto.

Castello di Santa Severa