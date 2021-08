“Nel Segno di Maria: Fatima, L’Ultimo Mistero”, incontro a Nepi

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo.

Evento di tre giorni pensato per essere più inclusivo possibile ed è totalmente gratuito, rivolto a tutta la comunità. Vuole essere un’occasione d’incontro per approfondire l’universo Mariano nella particolarità di Fatima. Nei tre giorni saranno offerti a tutti la possibilità di visitare mostre, assistere a concerti, partecipare ad incontri e guardare film. Il nostro proposito è di offrire molti spunti di riflessione per favorire una di crescita spirituale e sociale.

L’Associazione L’Attesa esprime devozione e ringraziamenti a Sua Eccellenza Romano Rossi Vescovo Diocesi di Civita Castellana per gli apprezzamenti per questo evento Mariano.

Un ringraziamento particolare al giornalista Emanuele Ricucci per il sostegno professionale all’iniziativa e i suoi preziosi consigli.

Con la speranza di un articolo pubblicato sulla stimata testata giornalistica, rimango in attesa di un Vostro gentile riscontro.

Cordiali saluti

Il Presidente della Associazione L’ATTESA

Laura Gabrielli

Con questi presupposti che l’Associazione L’Attesa propone all’evento Mariano che si terrà a Nepi giovedì 19, venerdì 20 e sabato 21 agosto 2021 dal titolo:

Nel Segno di Maria:

FATIMA, L’ULTIMO MISTERO

Rocca dei Borgia – Chiesa Cattedrale – Chiesa di S. Tolomeo – Chiesa di S. Bernardo

con il patrocinio del Comune di Nepi, Pro Loco di Nepi, Parrocchia di San Tolomeo, Parrocchia di Santa Maria Assunta e organizzato dall’Associazione L’ATTESA.

Programma Manifestazione

19 AGOSTO 2021

· Ore 17:00 Rocca dei Borgia Inaugurazione della mostra fotografica “NOSTRA SIGNORA DI FATIMA”, storia delle apparizioni.

· Ore 20:45 Rocca dei Borgia incontro dal titolo “Nel Cielo Apparve Un Segno Grandioso: Una Donna Vestita di Sole” (Apocalisse 12). Interviene lo scrittore e giornalista Saverio Gaeta e con la partecipazione dei Padri Mario Piatti e Enzo Vitale della Famiglia del Cuore Immacolato di Maria. Introduce Alberto Di Giglio (Regista)

· Ore 21:30 Rocca dei Borgia proiezione del film documentario FATIMA, L’ULTIMO MISTERO di Andres Garrigò. sarà presente Maurizio Minchella (distributore del Film)

20 AGOSTO 2021

· Ore 07:00 Chiesa di San Tolomeo Santa Messa per il risveglio spirituale religioso della città di Nepi

· Ore 10:30 Chiesa di San Tolomeo recita del Santo Rosario nelle intenzioni dei nostri anziani e gli ammalati di Nepi

· Ore 11:00 Chiesa di San Tolomeo Santa Messa per i giovani di Nepi

· Ore 12:00 Chiesa di San Tolomeo Angelus

· Ore 18:00 Chiesa di San Tolomeo AKATHOISTOS (un inno di lode a Maria Santissima)

· Ore 21:00 Sagrato della Chiesa di San Bernardo Adorazione Eucaristica con la Comunità “Gesù Ama” Notte con la Beata Cecilia Eusepi: “Gesù è vivo, e ti vuole parlare”.

21 AGOSTO 2021

· Ore 18:30 Rocca dei Borgia “Una Carezza a Maria” concorso di poesie rivolto ai ragazzi dai nove agli undici anni. i primi tre classificati riceveranno un premio.

· Ore 21:00 Rocca dei Borgia “Insieme… Verso Nuovi Orizzonti” musica, testimonianze, riflessioni con la Comunità “Nuovi Orizzonti” di Chiara Amirante.

· Ore 223:00 Atto di consacrazione al Cuore Immacolato di Maria.

Ospiti

19 agosto 2021

· Saverio Gaeta (Scrittore, giornalista e vaticanista)

· Alberto Di Giglio (Regista)

· Padre Mario Piatti della Famiglia del Cuore Immacolato di Maria

· Padre Enzo Vitale della Famiglia del Cuore Immacolato di Maria

· Maurizio Minchella (distributore del Film Fatima: Ultimo Mistero)

20 agosto 2021

· La Comunità “Gesù Ama” Organizzazione religiosa del Rinnovamento Carismatico Cattolico

21 agosto 2021

· La Comunità “Nuovi Orizzonti” Organizzazione no-profit Comunità internazionale fondata da Chiara Amirante.