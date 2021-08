Incidente a Campo Morino tra tir e auto

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Cassia chiusa al traffico per circa un’ora dopo l’incidente avvenuto tra autoarticolato e una macchina all’altezza dell’incrocio per Castel Giorgio e che ha visto il ferimento di una persona.

Ieri pomeriggio intorno alle 17.00, in località Campo Morino, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Acquapendente, una pattuglia della stazione di Bolsena e i sanitari del 118 per il trasporto del ferito in ospedale.

In corso gli accertamento del caso.