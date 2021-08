NewTuscia – BAGNOREGIO – Finanziato il progetto “Discover Tuscia. The secret of Italy”, presentato a valere sull’Avviso pubblico per la valorizzazione delle Destinazioni Turistiche della Regione Lazio. Capitanato da Casa Civita, in partenariato con i Comuni di Bagnoregio, Vitorchiano, Celleno, Castiglione in Teverina, Bolsena, Graffignano, la Diocesi di Viterbo, il tour operator Tuscia Incantata come Destination Management Company del progetto, le associazioni ProMETEUS, ACAS Il Paese delle Fiabe, Via Francigena in Tuscia, Comunità Narranti, gli operatori dell’accoglienza Castello Costaguti di Roccalvecce e Borgo la Ferriera di Celleno, l’agenzia di comunicazione Majakovskij e la Rete di Imprese di Vitorchiano, si pone un obiettivo ambizioso: promuovere il turismo e valorizzare le eccellenze della Tuscia e della Valle del Tevere attraverso la creazione di una DMO Destination Management Organization, una narrazione inedita basata su un brand forte, uno storytelling originale e la creazione di connessioni tematiche, sia fisiche che narrative, fra i borghi e i luoghi di interesse presenti nell’area.

La scelta del nome della DMO “Discover Tuscia. The secret of Italy.” rappresenta la sintesi della strategia di promozione, che trasforma le criticità esistenti in opportunità: la Tuscia è una regione che merita di essere scoperta perché ancora oggi rappresenta un vero segreto custodito all’interno del nostro Paese.

“Questa DMO rappresenterà un vero punto di snodo per la strutturazione dell’offerta turistica del territorio” commentano i proponenti “perché permetterà finalmente di costituire un sistema turistico integrato, capace di coinvolgere tutti gli attori locali pubblici e privati attivi nella promozione del territorio, aumentare la permanenza media e la qualità dei flussi turistici, sviluppare collaborazioni con tour operator internazionali, incrementando ulteriormente la quota di internazionalizzazione, sia grazie alla partecipazione alle fiere internazionali che alla costituzione di reti di partenariato strategico con agenzie di promozione e comunicazione turistica europee.”

Entro 30 giorni sarà formalmente costituita l’Associazione di DMO e prenderanno avvio le numerose attività previste, per una durata di 18 mesi.

