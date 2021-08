Rave party, Gasparri: “Fermare subito situazione di illegalità a Valentano”

NewTuscia – VALENTANO – “Informato dal sindaco di Valentano e dagli amministratori della provincia di Viterbo sono intervenuto, in qualità di parlamentate del territorio, presso la Prefettura e le autorità centrali del Viminale per chiedere un intervento adeguato ed immediato per stroncare l’illegale e pericolosissima iniziativa di un rave party organizzato senza alcun permesso e autorizzazione, anche alla luce delle restrizioni vigenti in termini sanitari, sul territorio del comune di Valentano. Bisogna fare tutto il possibile per salvaguardare il territorio e la popolazione ed impedire che questa situazione di illegalità prosegua. Resterò in contatto in queste ore con le autorità di pubblica sicurezza e con gli amministratori locali per seguire l’evolversi della situazione e fare quanto possibile per risolverla”. Così il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri