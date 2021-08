Marcus Price confermato alla Stella Azzurra Viterbo

NewTuscia – VITERBO – Si chiude con un’altra conferma eccellente il mercato della Stella Azzurra Viterbo che per il prossimo anno avrà ancora nel suo roster Marcus Price. Il forte lungo statunitense, già da due anni in maglia biancostellata, è considerato da Fanciullo un punto di sicuro riferimento per la squadra e quindi la società di via Monti Cimini ha nuovamente voluto a Viterbo l’autore di due ultime ottime stagioni.

Price inoltre avrà al suo fianc o Alessandro Cittadini e questo gli permetterà di ritornare a poter giocare più spesso nel ruolo che preferisce fuori del pitturato, affiancato nella batteria lunghi da Simone Rogani.

“Marcus è un ottimo giocatore – dichiara coach Fanciullo – che molto ci ha dato in termini di tecnica e fisicità. Da quando è con noi ha quasi sempre giocato da 5, ma nella trascorsa breve ultima stagione, quando è stato schierato nel ruolo di 4 ha fatto vedere cose veramente notevoli. Con l’arrivo di Alessandro per lui si prospetta un campionato da disputare proprio nella posizione che più predilige, nulla comunque togliendo alla opportunità di vederlo anche sotto le plance. Devo ringraziare società e sponsor perché nella batteria lunghi, pur quest’anno non potendo avere con noi Luca Baldelli causa impegni lavorativi, la qualità che metteremo in campo è veramente molto buona”.

Unitamente a Price, la Stella Azzurra Viterbo chiude il proprio roster con due altre conferme. Stabili in prima squadra i 2000 Stefano Piazzolla e Raul Navarra. Play-guardia il primo ed esterno il secondo, due giovani che molto bene stanno facendo ormai da qualche anno.

“Stefano e Raul – dice il coach – sono molto cresciuti, dimostrando in un campionato di elevata qualità come quello che abbiamo concluso recentemente, di saper esprimere tutte le loro potenzialità. Sono certo che proseguiranno su questa strada”.

Con questi ultimi tasselli la società biancostellata chiude il mercato e completa il proprio roster.

La dirigenza comunicherà a brevissimo la data di inizio della preparazione alla quale si aggregheranno anche alcuni under che coach Fanciullo individuerà all’interno del settore giovanile.