“Inside me”, il nuovo album del musicista ortano Marcello Balena in concerto live

Simone Stefanini Conti

NewTuscia – ORTE – Con “Inside me”, il nuovo album del musicista ortano Marcello Balena regala alla sua città un concerto live in Piazza della Libertà venerdì 27 agosto alle ore 21,30. Le prenotazioni necessarie per partecipare a questo qualificato evento musicale partono dal 18 agosto al numero telefonico 0761 402770.

“Inside me” e’ l’album disponibile in elegante digifile 3 ante + libretto 16 pagine. Dopo il successo di ‘Sincerity’, uscito nell’aprile 2020 con la speciale partecipazione di Dodi Battaglia e il featuring di Phil Mer, Federico Malaman, Valter Vincenti e Paolo Di Sabatino, esce il nuovo album di Marcello Balena che si impreziosisce di altre importanti collaborazioni, quali John Patitucci, Ada Rovatti, Randy Brecker.

Marcello Balena in questo disco “irripetibile” ho avuto il privilegio di coinvolgere alcuni artisti che sono stati per lui motivo di studio e di crescita musicale, delle vare icone del jazz mondiale, grazie a Ada Rovatti, Randy Brecker e John Patitucci.

Le parole del musicista ortano commentano sinteticamente il successo della sua esperienza musicale: “Questo lavoro è stato realizzato in pieno lockdown, uno dei periodi più bui e difficili per il mondo intero. Nonostante tutto questo la vita mi riserva un regalo inaspettato… la possibilità di conoscere personalmente e collaborare con uno dei miei idoli di sempre: Dodi Battaglia”.

Da non perdere quindi l’appuntamento con “Inside me” in concerto e il nuovo album del musicista ortano Marcello Balena in collaborazione con Dodi Battaglia in Piazza della Libertà venerdì 27 agosto ore 21,30. Obbligatoria la prenotazione.