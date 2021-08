Umberto Fusco (Lega):”Via libera al Bonus Terme”

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo.

Via libera al bonus terme. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta questa mattina, ha reso finalmente operativo l’incentivo fino a 200 euro che si può spendere per trattamenti in centri termali accreditati, istituito con emendamento a mia prima firma e sostenuto da altri colleghi.

Il settore termale rappresenta uno dei settori maggiormente colpiti dalla crisi epidemiologica da COVID-19 e dalla successiva crisi economica e l’obiettivo del “Bonus terme” è quello di dare un colpo d’acceleratore alla ripresa dell’intero comparto.

Sono in totale 53 i milioni di euro di risorse rese disponibili dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto del ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, in vigore da domani 15 agosto.

Il bonus copre il totale della spesa sostenuta per trattamenti termali, per un massimo di 200 euro a persona, spendibili, senza alcun limite correlato all’ISEE, presso un centro termale accreditato e dopo la prenotazione che potrà avvenire sui siti del ministero e di Invitalia, fino all’esaurimento delle risorse stanziate.

Il sostegno è stato pensato con l’obiettivo di voler incentivare l’accesso ai servizi termali a una maggiore platea di utenti, fornendo allo stesso tempo un’opportunità per le aziende che operano nel settore, con l’auspicio che anche la Tuscia e le sue strutture termali possano trarre dalla misura un incremento dei servizi erogati e quindi un concreto beneficio.

Umberto Fusco