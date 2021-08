Amichevole a Canepina: Viterbese-Trastevere 2-1

NewTuscia – CANEPINA – Riceviamo e pubblichiamo.

Ottimo esordio in amichevole per il nuovo Trastevere 2021/22 targato Mauro Mazza. I leoni amaranto si arrendono alla Viterbese, vittoriosa al Comunale di Canepina grazie agli eurogol di Volpicelli nel primo tempo e di Simonelli nella ripresa. Nel mezzo la rete del momentaneo pareggio siglato da Massimo con una prodezza balistica.

Nonostante la differenza di categoria e di preparazione – con i gialloblu in ritiro già da un mese e a pochi giorni dal debutto ufficiale stagionale – il Trastevere regge il confronto e crea insidie dalle parti di Daga, come al 12′, quando Monni impegna il portiere dalla distanza. Al quarto d’ora padroni di casa avanti con la rovesciata di Volpicelli e in controllo della partita, ma gli ospiti non subiscono troppo e trovano il pari con Massimo, che riceve palla da Corsetti e batte Daga con un destro non forte ma molto angolato.

Nella ripresa i due tecnici stravolgono le formazioni, ma la gara rimane aperta ed equilibrata. Da una parte è Tassi ad andare vicino al 2-1, dall’altra è Monni ad arrivare con un pizzico di ritardo sul cross di Proia. Il gol vittoria arriva al 72′: Salandria serve Simonelli con un tocco illuminante, l’attaccante si coordina e in mezza rovesciata regala il successo ai suoi ma non toglie nulla all’ottima prestazione trasteverina.