NewTuscia – VITERBO – Migliorano le condizioni di Fabrizio Bianchini, il fratello 39enne di Paolo, presidente di Mio (Movimento Imprese Ospitalità) Italia, che si trova ricoverato in Messico dopo aver contratto il Covid.

Sui social, Paolo scrive che Fabrizio dal punto di vista respiratorio sta meglio, tanto che i medici pensano di poter ridurre i sedativi a breve, iniziando nel frattempo una terapia antibiotica ad ampio spettro, che sarà via via adattata ai risultati delle analisi. C’è ancora molta strada da fare per arrivare ad una guarigioni ma le condizioni attuali fanno ben sperare.