Ferrovie storiche, Marini (Fi): “Bene il piano di rilancio, opportunità per il turismo”

NewTuscia – VITERBO – “Il piano di rilancio delle ferrovie storiche, sostenuto da Andrea Gibelli, presidente di Asstra (Associazione Trasporti), rappresenta un’ottima opportunità per tutto il comparto turistico: per questo motivo, ci auguriamo che ogni attore in campo faccia la sua parte, affinché l’iniziativa vada in porto. Forza Italia la sosterrà in ogni sede, a partire da quella governativa, perché il segmento delle ferrovie storiche non solo conta un numero impressionante di appassionati, ma rappresenta anche la memoria di un passato che, in determinate circostanze, si può rivivere e, soprattutto, può essere fatto rivivere ai più giovani, molti dei quali, ad esempio, non hanno mai visto una locomotiva a vapore. Questo piano, insomma, può costituire davvero un volano importante, anche sotto il profilo occupazionale, e le amministrazioni locali hanno il dovere di fornire un contributo, magari proponendo l’inserimento di tratte storiche dismesse nei loro territori. In questo quadro, anche la Tuscia può e deve diventare protagonista attiva dell’iniziativa. E noi siamo pronti a fare in pieno la nostra parte”.

È quanto dichiara Giulio Marini, responsabile Turismo di Forza Italia nel Lazio.