Comunali 2021: a Oriolo Romano Gabriele Caropreso candidato sindaco per la lista “Oriolo Avanti”

NewTuscia – ORIOLO ROMANO –Si avvicinano le elezioni comunali e il centrodestra locale si prepara in vista dell’appuntamento elettorale del 3 e 4 ottobre scegliendo una figura giovane e preparata. La coalizione ha infatti deciso di puntare sulla figura di Gabriele Caropreso come candidato sindaco. Sarà dunque lui a sfidare il candidato della lista di stampo PD “Insieme per Oriolo”, nella corsa alla carica di primo cittadino.