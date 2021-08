Campagna vaccinale anticovid, Asl Viterbo: “Da lunedì 16 agosto, e fino al 22, Open day junior under 18”

NewTuscia – VITERBO – Dal 16 al 22 agosto, al fine di aumentare l’adesione degli under 18 alla campagna vaccinale in vista della riapertura delle attività scolastiche, la Asl di Viterbo ha organizzato degli open day junior rivolti a tutti i cittadini residenti nella Tuscia di età compresa tra 12 e 18 anni.

Quattro i centri vaccinali interessati dall’iniziativa (Santa Maria della Grotticella a Viterbo, Sala Mice a Civita Castellana, Centro diurno a Tarquinia e ospedale di Montefiascone), 6 le linee vaccinali dedicate, per circa 500 slot di vaccini messi a disposizione su tutto il territorio ogni giorno.

In ogni centro di somministrazione, aperto dalle ore 9 alle 17, oltre al personale medico e infermieristico abitualmente operativo, saranno presenti anche i pediatri di libera scelta.

L’accesso agli open day è libero fino ad esaurimento delle dosi giornaliere di vaccino anti COVID disponibili. Tuttavia, al fine di garantire un afflusso regolare, la Asl di Viterbo ha attivato un servizio di pre adesione attraverso la piattaforma prenotami.cloud, attualmente accessibile via web, al seguente link https://webapp.prenotami.cloud/, e da lunedì 16 agosto anche attraverso la app scaricabile sugli smartphone con sistema operativo sia iOS che Android.

Infine, la Asl di Viterbo comunica che il servizio di drive in per l’erogazione dei tamponi molecolari standard e rapidi antigenici, nella giornata di domenica 15 agosto, per tutta la provincia di Viterbo sarà erogato presso il drive in del Riello a Viterbo, dalle ore 8 alle 12.