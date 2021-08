Rapina alle poste di Canino, processo fissato il 21 ottobre

NewTuscia – CANINO – La data de processo col rito abbreviato al direttore che avrebbe pianificato il colpo all’ufficio postale di Canino e a cinque degli altri sei componenti del gruppo arrestati tra l’8 dicembre 2020 e il 25 gennaio 2021, è stato fissato dal Gip Giacomo Autizi al 21 ottobre. Data l’evidenza della prova, il Pm Franco Pacifici ha ottenuto il giudizio immediato per tutti i componenti della presunta banda.

Imputati che hanno scelto il rito alternativo, il direttore della filiale Massimiliano Ciocia, ai domiciliari in seguito alla collaborazione con gli inquirenti dopo essere stato scoperto in auto con trentamila euro, una parte del bottino che secondo Ciocia doveva essere complessivamente di 170mila euro, mentre per i presunti complici consisteva di 44; due su tre degli esecutori della rapina, Riccardo Carloni Modesti e Roberto Gallo, e altri tre presunti pianificatori: Christian Lanari, Daniele Casertano e Domenico Palermo.

Le parti offese che avranno l’opportunità di costituirsi parti civili sono Poste Italiane, due impiegati e lo stesso direttore.