Perchè gli hacker chiedono sempre pagamenti in Bitcoin?

NewTuscia – Le tecnologie continuano a migliorarsi e ogni giorno vengono sviluppati nuovi sistemi di sicurezza. Nonostante questo, però, gli hacker riescono ancora oggi ad attaccare i sistemi informatici e a creare sempre più numerosi disastri.

Questo tipo di pirateria non si è fermata neppur e durante la pandemia, anzi sono state proprio alcune strutture e alcuni istituti sanitari ad essere oggetto di frode. Si pensi ad esempio al caso dell’Ospedale Spallanzani di Roma, il primo ad avere attuato misure di contrasto contro il coronavirus, il quale ha subito un tentativo di accesso nella propria rete. E non da ultimo il caso della Regione Lazio.

Gli hacker preferiscono le criptovalute

In quasi tutti gli ultimi attacchi hacking, il riscatto per il recupero dei dati rubati e della funzionalità dei sistemi aziendali è stato richiesto in Bitcoin. Questo non dovrebbe stupirci più di tanto dato che è ovviamente prerogativa di tutti gli hacker il rimanere non identificati. Le criptovalute, come confermano anche gli esperti di Bitcoin Prime, sono caratterizzate da un livello altissimo di privacy e questo fa sì che sia impossibile risalire all’autore dell’attacco. I Bitcoin si basano sulla tecnologia blockchain. Per poterli scambiare è necessario un software (detto wallet) che assegna un numero id (identificativo) col quale si viene univocamente riconosciuti su questo canale e che viene gestito tramite una chiave privata (password). La questione è che il codice ID è alfanumerico e non permette di risalire all’identità dell’attore in alcun modo.

Si possono smascherare gli hacker pagati in Bitcoin?

È realmente difficile pensare di poter smascherare un hacker che ha richiesto un pagamento in criptovaluta. Secondo Bitcoin Billionaire, gli hacker, infatti, effettuano la loro richiesta di riscatto tramite ransomware, fornendo il loro ID del destinatario della transazione. In questo modo rimangono sempre anonimi e privi di una reale identità, se non alfanumerica.

L’unico modo per poter risalire a un nome e cognome sarebbe quello di monitorare tutte le transazioni effettuate dallo specifico ID destinatario del riscatto sperando che arrivi il momento in cui il proprietario decida di scambiare i Bitcoin in dollari o EURO. Solo in quel momento, molto probabilmente verrà alla luce una persona fisica o un’entità societaria ben definita.

Anche in questo caso però la situazione non sarebbe così semplice da definire in quanto da sempre gli hacker usano sedi legali di paesi le cui regolamentazioni permettono di rimanere anonimi. Inoltre, non si potrebbe mai con certezza affermare che la persona che ha effettuato lo scambio da criptovaluta a valuta standard sia la stessa che ha dato il via all’attacco hacker dato che spesso fra le varie e numerose transazioni vengono utilizzato ID pseudoanonimi, appositamente creati per ripulire il denaro sporco.

Attualmente l’FBI è impegnata nella lotta agli hacker dei Bitcoin tramite azioni specializzate e pare che nei prossimi anni gli esperti informatici dovranno affrontare sempre più battaglie fra codici alfanumerici e chiavi criptate.