NewTuscia – TARQUINIA – “In pochi credevano a questo storico traguardo”. Luca D’Amico coach dell’Altino Volley (CH), vercellese di nascita, trapiantato a Novara, tarquiniese d’adozione, per la rubrica “Le Interviste al Gravisca”, racconta la straordinaria impresa sportiva che riporta non solo la provincia di Chieti ma anche un’intera regione, l’Abruzzo, dopo oltre 20 anni, in serie A2.

Non si sono ancora spenti infatti gli echi della rocam bolesca finale disputatasi nel palazzetto di Francavilla al mare contro il Volta Mantovana, un match questo dalle emozioni forti deciso solo al golden set a causa del doppio 3-2 e che ha portato il team della piccola cittadina abruzzese, appena 3000 abitanti, a centrare una promozione che resterà negli annali.

“E’ stato molto difficile ed impegnativo – sostiene coach D’Amico – aiutato anche da un pizzico di fortuna che affianca in qualche modo queste imprese. E’ stato un grande risultato se paragonato a come siamo partiti e dove siamo arrivati. Tutti conoscevamo il valore della squadra ma in pochi hanno scommesso sulla promozione in A2. Devo mandare un messaggio alla società che mi ha sempre affiancato, mi ha sempre accontentato, dall’organizzazione delle trasferte alla routine di tutti i giorni. Tutto quello che ho chiesto mi è stato dato e di questo devo ringraziare sinceramente il Presidente Aniello Papa. Obiettivi per la prossima stagione? Iniziamo la preparazione il prossimo 23 agosto e cercheremo da dare il massimo in questa nuova e stimolante avventura. Essendo una matricola e dovendo prendere dimestichezza con la categoria l’obiettivo è centrare, per quanto possibile, una salvezza il più possibile tranquilla, sperando di regalare altre emozioni ai nostri tifosi che non ci hanno mai fatto mancare lo scorso anno il loro preziosissimo supporto sia a distanza che nell’unica occasione possibile dal vivo – quella al palazzetto di Francavilla per la finale – . Quest’anno, invece, per questioni logistiche dovute alla nuova categoria, disputeremo le gare interne al palasport di Lanciano”.