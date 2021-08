Gubbiotto (Confael): “Condizionamento dell’aria guasto in alcuni piani di Belcolle, risolvere subito il problema”

NewTuscia – VITERBO – “Impianti di condizionamento dell’aria non funzionerebbero in alcuni piani dell’ospedale di Belcolle, da ciò che sappiamo al sesto, ottavo e nono.

E’ questa la situazione, almeno per ciò che siamo venuti a conoscenza, in alcuni piani dell’ospedale viterbese. Non è chiaro il motivo ma alcune persone si sono lamentate del disservizio che, in giorni di caldo eccezionale come quelle che stiamo vivendo, peggiora ancora di più la situazione per chi deve stare ricoverato. Chiediamo a chi di dovere di intervenire subito per riattivare il condizionamento dell’aria perché con temperature vicine ai 40 gradi il tutto non è ammissibile”.

Egidio Gubbiotto

Segr. Naz. Sanità Confael