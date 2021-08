E’ ufficiale: si vota nella Tuscia per 20 Comuni il 3 e 4 ottobre

NewTuscia – VITERBO – Con decreto prot. n. 54204 del 5 agosto 2021, il prefetto di Viterbo ha indetto per i giorni di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021, con eventuale turno di ballottaggio domenica 17 lunedì 18 ottobre 2021,le consultazioni per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali dei comuni di: cquapendente, Arlena Di Castro, Bassano Romano, Canino, Caprarola, Carbognano, Corchiano, Fabrica Di Roma, Faleria, Gallese, Lubriano, Marta, Montefiascone, Orte, Oriolo Romano, Proceno, Soriano nel Cimino, Vasanello, Vetralla, Vitorchiano.

Per le suddette consultazioni, si sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 maggio 2021, n. 58, le operazioni di voto si svolgeranno la domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e il lunedì, dalle ore 7 alle ore 15, in deroga a quanto previsto dall’art. 1, comma 399, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014); le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura della votazione e l’accertamento del numero dei votanti.

Dalla data di convocazione dei comizi e per tutto l’arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione e di comunicazione politica.

In particolare, si informa che tanto la commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, con provvedimento del 4 agosto 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 6 agosto, quanto l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con delibera n. 265/21/CONS del 5 agosto 2021, pubblicata sul sito dell’Autorità stessa, hanno adottato le rispettive disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021.

Il prefetto Giovanni Bruno